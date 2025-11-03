50-летие Apple не за горами: что особенного компания приготовила на юбилей (фото)

2026 год станет для Apple юбилейным — 1 апреля компании исполнится 50 лет. Судя по всему, IT-гигант планирует отпраздновать эту дату с размахом, выпустив множество интересных новинок.

Среди потенциальных анонсов указываются долгожданный складной iPhone, MacBook Pro с сенсорным OLED-экраном и даже умные очки. Новый отчет авторитетного инсайдера Bloomberg Марка Гурмана проливает свет на насыщенный график релизов, пишет PhoneArena.

Что Apple покажет в 2026 году

Каждый сезон грядущего обещает громкие анонсы. Все начнется с массового обновления линейки Mac и iPad. Нас ждут MacBook Air на чипе M5, MacBook Pro на базе мощнейших платформ M5 Pro/Max, новый iPad Air с чипом M4 и базовый iPad с процессором A18.

Весной Apple планирует зайти в новую для себя категорию умного дома, представив дебютные смарт-дисплеи. Их запуск будет тесно связан с большим обновлением Siri и искусственного интеллекта Apple Intelligence, которое покажут на летней конференции WWDC.

Осень по традиции отметится главной презентацией бренда. Apple, по слухам, наконец-то представит свой первый складной смартфон. Вместе с ним выйдет линейка iPhone 18, Pro-версии которых, по слухам, впервые получат модемы собственной разработки Apple. Также могут показать первый прототип долгожданных умных очков Apple.

Под занавес 2026 года калифорнийская корпорация может выпустить полностью обновленный MacBook Pro. Ожидается, что ноутбук получит процессоры нового поколения M6, утонченный дизайн и, что самое интересное, сенсорный OLED-дисплей.

Складной iPhone (неофициальная иллюстрация) Фото: macrumors.com

Главные прорывы

Инсайдеры выделяют складной iPhone и MacBook с тачскрином как самые примечательные анонсы по ряду причин. Во-первых, смартфон с гибким экраном станет ответом Apple на многолетнее доминирование Samsung в этом сегменте. Поскольку главным инноватором на рынке смартфонов принято считать именно создателей iPhone, покупатели уже давно ждут чего-то по-настоящему нового в серии. И "раскладушка" подходит на эту роль.

Появление MacBook Pro с сенсорным OLED-дисплеем — тоже весьма важная веха для линейки. Когда-то Стив Джобс говорил, что эта идея "была бы ужасной с точки зрения эргономики". Но времена меняются, и не исключено, что реализация такого экрана в новинке предложит новый опыт взаимодействия с macOS.

