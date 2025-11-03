50-річчя Apple не за горами: що особливого компанія приготувала на ювілей (фото)

2026 рік стане для Apple ювілейним — 1 квітня компанії виповниться 50 років. Судячи з усього, IT-гігант планує відсвяткувати цю дату з розмахом, випустивши безліч цікавих новинок.

Серед потенційних анонсів вказуються довгоочікуваний складаний iPhone, MacBook Pro із сенсорним OLED-екраном і навіть розумні окуляри. Новий звіт авторитетного інсайдера Bloomberg Марка Гурмана проливає світло на насичений графік релізів, пише PhoneArena.

Що Apple покаже у 2026 році

Кожен сезон прийдешнього обіцяє гучні анонси. Усе почнеться з масового оновлення лінійки Mac і iPad. На нас чекають MacBook Air на чипі M5, MacBook Pro на базі найпотужніших платформ M5 Pro/Max, новий iPad Air з чипом M4 і базовий iPad з процесором A18.

Навесні Apple планує зайти в нову для себе категорію розумного будинку, представивши дебютні смарт-дисплеї. Їхній запуск буде тісно пов'язаний з великим оновленням Siri і штучного інтелекту Apple Intelligence, яке покажуть на літній конференції WWDC.

Осінь за традицією відзначиться головною презентацією бренду. Apple, за чутками, нарешті представить свій перший складаний смартфон. Разом з ним вийде лінійка iPhone 18, Pro-версії яких, за чутками, вперше отримають модеми власної розробки Apple. Також можуть показати перший прототип довгоочікуваних розумних окулярів Apple.

Під завісу 2026 року каліфорнійська корпорація може випустити повністю оновлений MacBook Pro. Очікується, що ноутбук отримає процесори нового покоління M6, витончений дизайн і, що найцікавіше, сенсорний OLED-дисплей.

Складаний iPhone (неофіційна ілюстрація) Фото: macrumors.com

Головні прориви

Інсайдери виокремлюють складаний iPhone і MacBook з тачскріном як найприкметніші анонси з низки причин. По-перше, смартфон із гнучким екраном стане відповіддю Apple на багаторічне домінування Samsung у цьому сегменті. Оскільки головним інноватором на ринку смартфонів прийнято вважати саме творців iPhone, покупці вже давно чекають чогось по-справжньому нового в серії. І "розкладачка" підходить на цю роль.

Поява MacBook Pro із сенсорним OLED-дисплеєм — теж вельми важлива віха для лінійки. Колись Стів Джобс говорив, що ця ідея "була б жахливою з точки зору ергономіки". Але часи змінюються, і не виключено, що реалізація такого екрану в новинці запропонує новий досвід взаємодії з macOS.

