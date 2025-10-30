Топ-5 розумних функцій iPhone, які заховані на найвиднішому місці: як користуватися

Шанувальники iPhone часто хвалять гаджети Apple за їхній стильний дизайн і потужний функціонал. При цьому навіть досвідчені користувачі часто не знають про приховані функції, які можуть помітно спростити життя.

Більшість із цих корисних функцій знаходяться буквально під носом — у налаштуваннях iPhone, підкреслює tomsguide.com. Функції можна активувати за кілька секунд, просто люди про це не здогадуються. Експерти видання вирішили "підсвітити" ці приховані функції iPhone.

Вимкнути значки сповіщень

Червоні кола з цифрами, які з'являються на значках додатків, можуть неймовірно дратувати. А тим часом відключити їх можна дуже простим способом.

Відкрийте додаток "Налаштування".

Прокрутіть униз до розділу "Повідомлення".

Виберіть будь-який додаток, сповіщення на значках якого ви хочете відключити.

У налаштуваннях повідомлень вимкніть опцію "Значки".

Щоправда, доведеться повторити цей процес для кожної програми окремо, але зате в результаті отримаєте чистий домашній екран.

Редагувати за допомогою пробілу

Одна з найбільших незручностей під час набору тексту на сенсорному екрані — це неслухняний курсор. Але його можна "приручити" за допомогою прихованого жесту.

Замість того, щоб натискати й утримувати текст, а потім намагатися поставити курсор у потрібному місці, просто натисніть і утримуйте пробіл. А потім проведіть пальцем у будь-якому напрямку, щоб плавно і точно переміщати курсор по тексту.

Вимкнути звук клавіатури

Клацання клавіатури, особливо в тиші, теж можуть нервувати. Але їх можна позбутися, не переводячи при цьому телефон у беззвучний режим.

Відкрийте "Налаштування" і прокрутіть вниз до розділу "Звук і тактильні сигнали".

Прокрутіть вниз до пункту "Відгук клавіатури" і натисніть на нього.

Це цільове налаштування відключає тільки клавіатуру, даючи змогу іншим важливим звукам — наприклад, рингтонам або сповіщенням, — працювати у звичайному режимі.

Перетворити логотип на кнопку швидкого доступу

Між іншим, на iPhone є прихована кнопка, яку навіть не видно. Це логотип Apple на задній панелі пристрою, а за бажання його можна запрограмувати на виконання різних дій.

Відкрийте "Налаштування".

Перейдіть у розділ "Спеціальні можливості" і виберіть "Сенсорний екран".

Прокрутіть униз і натисніть "Назад". Виберіть "Подвійний дотик" або "Потрійний дотик" і виберіть дію зі списку.

Ви можете налаштувати цю невидиму кнопку на створення знімків екрана, відкриття "Пункту управління", вимкнення звуку телефону або відкриття камери.

Яскравість ліхтарика

Багато хто не знає, що ліхтарик на iPhone можна не тільки ввімкнути або вимкнути. Можна регулювати ще й його інтенсивність залежно від ситуації.

Проведіть пальцем униз від правого верхнього кута екрана, щоб відкрити "Пункт керування".

Натисніть і утримуйте значок ліхтарика, поки не з'явиться повзунок регулювання яскравості.

Проведіть пальцем вгору або вниз по цьому індикатору, щоб відрегулювати інтенсивність від м'якого світіння до максимальної яскравості.

Раніше повідомлялося, що старі iPhone будуть виглядати по-новому. Це стало можливим завдяки новій функції налаштування інтерфейсу, яку додала компанія Apple.