Топ-5 умных функций iPhone, которые спрятаны на самом видном месте: как пользоваться

Поклонники iPhone часто хвалят гаджеты Apple за их стильный дизайн и мощный функционал. При этом даже опытные пользователи часто не знают про скрытые функции, которые могут заметно упростить жизнь.

Большинство из этих полезных функций находятся буквально под носом – в настройках iPhone, подчеркивает tomsguide.com. Функции можно активировать за несколько секунд, просто люди об этом не догадываются. Эксперты издания решили "подсветить" эти скрытые функции iPhone.

Отключить значки уведомлений

Красные круги с цифрами, которые появляются на значках приложений, могут невероятно раздражать. А между тем отключить их можно очень простым способом.

Откройте приложение "Настройки".

Прокрутите вниз до раздела "Уведомления".

Выберите любое приложение, уведомления на значках которого вы хотите отключить.

В настройках уведомлений отключите опцию "Значки".

Правда, придется повторить этот процесс для каждого приложения по отдельности, но зато в результате получите чистый домашний экран.

Редактировать с помощью пробела

Одно из самых больших неудобств при наборе текста на сенсорном экране – это непослушный курсор. Но его можно "приручить" с помощью скрытого жеста.

Вместо того, чтобы нажимать и удерживать текст, а потом пытаться поставить курсор в нужном месте, просто нажмите и удерживайте пробел. А затем проведите пальцем в любом направлении, чтобы плавно и точно перемещать курсор по тексту.

Отключить звук клавиатуры

Щелчки клавиатуры, особенно в тишине, тоже могут нервировать. Но от них можно избавиться, не переводя при этом телефон в беззвучный режим.

Откройте "Настройки" и прокрутите вниз до раздела "Звук и тактильные сигналы".

Прокрутите вниз до пункта "Отклик клавиатуры" и нажмите на него.

Эта целевая настройка отключает только клавиатуру, позволяя другим важным звукам – например, рингтонам или оповещениям, – работать в обычном режиме.

Превратить логотип в кнопку быстрого доступа

Между прочим, на iPhone есть скрытая кнопка, которую даже не видно. Это логотип Apple на задней панели устройства, а при желании его можно запрограммировать на выполнение различных действий.

Откройте "Настройки".

Перейдите в раздел "Специальные возможности" и выберите "Сенсорный экран".

Прокрутите вниз и нажмите "Назад". Выберите "Двойное касание" или "Тройное касание" и выберите действие из списка.

Вы можете настроить эту невидимую кнопку на создание снимков экрана, открытие "Пункта управления", отключение звука телефона или открытие камеры.

Яркость фонарика

Многие не знают, что фонарик на iPhone можно не только включить или выключить. Можно регулировать еще и его интенсивность в зависимости от ситуации.

Проведите пальцем вниз от правого верхнего угла экрана, чтобы открыть "Пункт управления".

Нажмите и удерживайте значок фонарика, пока не появится ползунок регулировки яркости.

Проведите пальцем вверх или вниз по этому индикатору, чтобы отрегулировать интенсивность от мягкого свечения до максимальной яркости.

