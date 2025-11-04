200 тысяч солнечных панелей: самая большая в мире электростанция будет размером с Киев

На Ближнем Востоке запускается проект по строительству крупнейшей в мире одноплощадочной солнечной электростанции, размещенной на крыше. Речь идет о пиковой мощности 123 мегаватт.

Соглашение по проекту заключили базирующийся в Бахрейне промышленный гигант Foulath Holding и энергетическая компания Yellow Door Energy, пишет interestingengineering.com. О сотрудничестве было объявлено во время элитного инвестиционного форума Gateway Gulf.

Издание отмечает, что Бахрейн не случайно был выбран локацией для воплощения амбициозного проекта: это небольшое островное государство, которое испытывает определенные сложности при строительстве крупных солнечных электростанций на суше. А размещение такой большой станции на крыше снимает проблему нехватки земельных ресурсов. К тому же, Бахрейн ставит себе целью к 2026 году полностью перейти на "чистую" энергию (концепция Net Zero 2060).

Новая система будет состоять из десяти крышных и четырех наземных фотоэлектрических систем, которые, по оценкам экспертов, произведут около 200 миллионов киловатт-часов чистой электроэнергии в первый год. А общая задача проекта заключается в сокращении выбросов углерода на 90 тысяч метрических тонн в год.

В рамках проекта будет установлено более 190 тысяч высокоэффективных солнечных панелей общей площадью 707 кв. км. Отметим, что площадь Киева занимает немногим больше — 847,7 кв. км (прим. ред.).

"Бахрейн находится в авангарде устойчивых глобальных инноваций. Мы невероятно гордимся этим революционным проектом – крупнейшей в мире солнечной электростанцией на крыше", – заявили в Министерстве устойчивого развития Бахрейна.

