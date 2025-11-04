200 тисяч сонячних панелей: найбільша у світі електростанція буде розміром із Київ

На Близькому Сході запускається проєкт із будівництва найбільшої у світі одномайданчикової сонячної електростанції, розміщеної на даху. Йдеться про пікову потужність 123 мегавати.

Угоду щодо проєкту уклали промисловий гігант Foulath Holding, що базується в Бахрейні, та енергетична компанія Yellow Door Energy, пише interestingengineering.com. Про співпрацю було оголошено під час елітного інвестиційного форуму Gateway Gulf.

Видання зазначає, що Бахрейн не випадково було обрано локацією для втілення амбітного проєкту: це невелика острівна держава, що зазнає певних складнощів під час будівництва великих сонячних електростанцій на суші. А розміщення такої великої станції на даху знімає проблему нестачі земельних ресурсів. До того ж, Бахрейн ставить собі за мету до 2026 року повністю перейти на "чисту" енергію (концепція Net Zero 2060).

Нова система складатиметься з десяти дахових і чотирьох наземних фотоелектричних систем, які, за оцінками експертів, вироблять близько 200 мільйонів кіловат-годин чистої електроенергії в перший рік. А загальне завдання проєкту полягає в скороченні викидів вуглецю на 90 тисяч метричних тонн на рік.

У рамках проекту буде встановлено понад 190 тисяч високоефективних сонячних панелей загальною площею 707 кв. км. Зазначимо, що площа Києва займає трохи більше — 847,7 кв. км (прим. ред.).

"Бахрейн перебуває в авангарді стійких глобальних інновацій. Ми неймовірно пишаємося цим революційним проєктом — найбільшою у світі сонячною електростанцією на даху", — заявили в Міністерстві сталого розвитку Бахрейну.

