Готовимся к зиме: как уберечь домашнюю технику от резких перепадов температуры

С приближением сезона холодов надо подумать не только о своевременном переходе на зимние шины, но и о защите бытовой электроники. Конечно, компьютерам и смартфонам холода не так страшны, – но есть ведь еще и гаджеты, которые работают на улице.

Уличная электроника подвержена влиянию погоды не меньше, чем растения, предупреждает slashgear.com. Пострадать от перепадов температуры могут и камеры видеонаблюдения, и системы полива, и умные розетки, и даже уличные телевизоры.

При этом, даже если климат умеренный, а зимы не такие уж холодные, ваши гаджеты могут быть повреждены из-за дождя, конденсата или пыльцы. Если же температура еще и резко падает, то холодный воздух разряжает аккумуляторы и повреждает экраны, а внутренние компоненты могут просто выйти из строя. По возможности лучше занести электронику в помещение. Если это по каким-то причинам невозможно, то есть и альтернативные варианты.

Например, можно приобрети специальные чехлы, как раз предназначенные для электроники, хранящейся на открытом воздухе. С помощью таких чехлов можно защитить телевизоры, проекторы, камеры, акустические системы. Для защиты от сырости и попадания мусора убережет чехол с высоким классом защиты IP (Ingress Protection), а есть и чехлы с теплоизоляцией – для защиты от низких температур.

Кабели можно хранить в специальной водонепроницаемой коробке. Такие кейсы часто герметизированы резиновыми прокладками и обеспечивают достаточно места для и для кабелей, и для сетевого удлинителя. Вообще, кабели для уличной электроники лучше прокладывать под землей – так можно защитить и сами провода от неблагоприятных погодных условий, и себя – от риска возможных возгораний.

Полезным будет и специальный навес, под который можно будет убрать технику с наступлением холодов. Кстати, навес не помешает и в теплый сезон – ведь он будет предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.

Главное – сохранять все электрические компоненты теплыми и сухими, даже в ненастную погоду, подытоживают эксперты.

