Готуємося до зими: як уберегти домашню техніку від різких перепадів температури

З наближенням сезону холодів треба подумати не тільки про своєчасний перехід на зимові шини, а й про захист побутової електроніки. Звісно, комп'ютерам і смартфонам холоди не такі страшні, — але ж є ще й гаджети, які працюють на вулиці.

Вулична електроніка схильна до впливу погоди не менше, ніж рослини, попереджає slashgear.com. Постраждати від перепадів температури можуть і камери відеоспостереження, і системи поливу, і розумні розетки, і навіть вуличні телевізори.

При цьому, навіть якщо клімат помірний, а зими не такі вже й холодні, ваші гаджети можуть бути пошкоджені через дощ, конденсат або пилок. Якщо ж температура ще й різко падає, то холодне повітря розряджає акумулятори та пошкоджує екрани, а внутрішні компоненти можуть просто вийти з ладу. За можливості краще занести електроніку в приміщення. Якщо це з якихось причин неможливо, то є й альтернативні варіанти.

Наприклад, можна придбати спеціальні чохли, якраз призначені для електроніки, що зберігається на відкритому повітрі. За допомогою таких чохлів можна захистити телевізори, проектори, камери, акустичні системи. Для захисту від вогкості та потрапляння сміття вбереже чохол із високим класом захисту IP (Ingress Protection), а є й чохли з теплоізоляцією — для захисту від низьких температур.

Кабелі можна зберігати в спеціальній водонепроникній коробці. Такі кейси часто герметизовані гумовими прокладками і забезпечують достатньо місця і для кабелів, і для мережевого подовжувача. Взагалі, кабелі для вуличної електроніки краще прокладати під землею — так можна захистити і самі дроти від несприятливих погодних умов, і себе — від ризику можливих загорянь.

Корисним буде і спеціальний навіс, під який можна буде прибрати техніку з настанням холодів. До речі, навіс не завадить і в теплий сезон — адже він оберігатиме від впливу прямих сонячних променів.

Головне — зберігати всі електричні компоненти теплими і сухими, навіть у негоду, підсумовують експерти.

