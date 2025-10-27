Будь-який смартфон прослужить довше: дотримуйтесь цих простих правил

Колись міняти телефон щороку здавалося життєвою необхідністю, адже технології розвивалися стрімко. Зараз гаджети служать близько трьох років, але цей термін можна збільшити і до п'яти, і до семи років.

Не дарма ж провідні бренди — Google, Samsung, Apple — пропонують семирічні оновлення для своїх гаджетів, нагадує slashgear.com. Експерти видання пояснюють, як можна продовжити термін служби вашого смартфона.

Використовуйте захисну плівку та чохол

Часто користувачі нехтують цим правилом — мовляв, сучасні смартфони і так досить міцні. Але фахівці все ж радять не відмовлятися від чохла — адже ніколи не знаєш, яке падіння може стати фатальним для гаджета. Те ж саме стосується і захисної плівки — вона підстрахує смартфон, прийнявши на себе основну частину можливих пошкоджень.

Заряджайте телефон правильно

Одна з найбільших помилок під час використання літій-іонних акумуляторів — це повне заряджання та розряджання телефону. Краще утримувати заряд у діапазоні між 40 і 80 відсотками. Утім, навіть діапазон від 20 до 90 відсотків — це краще, ніж крайнощі від 0 до 100.

Ще врахуйте, що iPhone підтримує як функцію обмеження заряду, так і режим оптимізованої зарядки акумулятора в нових моделях. А на Android ця функція називається "Оптимізація зарядки" і доступна в Android 15.

Вчасно оновлюйтеся

Часто цю пораду теж ігнорують, бо одразу після встановлення нової версії ОС смартфон сповільнюється. Але краще перечекати це тимчасове сповільнення, ніж залишитися без оновлень безпеки та виправлень помилок. На сучасних смартфонах зберігається безліч важливих даних — банківські додатки, паролі, особисті фотографії та документи, — тож усе це повинно перебувати під надійним захистом.

Перезавантажуйте телефон

Гаджети рекомендують перезапускати хоча б раз на тиждень — навіть якщо з ними немає жодних проблем. Перезавантаження корисне — воно усуває безліч великих і дрібних проблем і навіть служить захистом від деяких видів експлойтів.

Ще фахівці радять правильно доглядати за вашим зарядним пристроєм — адже буває так, що зарядка перестає працювати нормально просто через сильне забруднення. Вимкніть телефон, продуйте порт зарядки стисненим повітрям, дотримуючись дистанції, щоб уникнути пошкоджень. Видаліть забруднення зубочисткою або ватною паличкою, змоченою в спирті. Динаміки телефону можна акуратно почистити зубною щіткою.

