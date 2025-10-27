Любой смартфон прослужит дольше: соблюдайте эти простые правила

Когда-то менять телефон каждый год казалось жизненной необходимостью, ведь технологии развивались стремительно. Сейчас гаджеты служат около трех лет, но этот срок можно увеличить и до пяти, и до семи лет.

Не напрасно же ведущие бренды – Google, Samsung, Apple – предлагают семилетние обновления для своих гаджетов, напоминает slashgear.com. Эксперты издания поясняют, как можно продлить срок службы вашего смартфона.

Используйте защитную пленку и чехол

Часто пользователи пренебрегают этим правилом – мол, современные смартфоны и так достаточно прочные. Но специалисты все же советуют не отказываться от чехла – ведь никогда не знаешь, какое падение может стать фатальным для гаджета. То же самое касается и защитной пленки – она подстрахует смартфон, приняв на себя основную часть возможных повреждений.

Заряжайте телефон правильно

Одна из самых больших ошибок при использовании литий-ионных аккумуляторов – это полная зарядка и разрядка телефона. Лучше удерживать заряд в диапазоне между 40 и 80 процентами. Впрочем, даже диапазон от 20 до 90 процентов – это лучше, чем крайности от 0 до 100.

Еще учтите, что iPhone поддерживает как функцию ограничения заряда, так и режим оптимизированной зарядки аккумулятора в новых моделях. А на Android эта функция называется "Оптимизация зарядки" и доступна в Android 15.

Вовремя обновляйтесь

Часто этот совет тоже игнорируют, потому что сразу после установки новой версии ОС смартфон замедляется. Но лучше переждать это временное замедление, чем остаться без обновлений безопасности и исправлений ошибок. На современных смартфонах хранится множество важных данных – банковские приложения, пароли, личные фотографии и документы, – так что все это должно находиться под надежной зашитой.

Перезагружайте телефон

Гаджеты рекомендуют перезапускать хотя бы раз в неделю – даже если с ними нет никаких проблем. Перезагрузка полезна – она устраняет множество крупных и мелких проблем и даже служит защитой от некоторых видов эксплойтов.

Еще специалисты советуют правильно ухаживать за вашим зарядным устройством – ведь бывает так, что зарядка перестает работать нормально просто из-за сильного загрязнения. Выключите телефон, продуйте порт зарядки сжатым воздухом, соблюдая дистанцию, чтобы избежать повреждений. Удалите загрязнение зубочисткой или ватной палочкой, смоченной в спирте. Динамики телефона можно аккуратно почистить зубной щеткой.

Ранее стало известно, что неправильная зарядка "убивает" гаджеты. Эксперты называли три главные ошибки, которые допускают пользователи.