Дрон на солнечных панелях побьет мировой рекорд по дальности полета (видео)

Инженер и YouTube-блогер Люк Максимо Белл собрал уникальный дрон, способный летать на энергии солнца. В его конструкции нет ни аккумулятора, ни конденсатора, ни какого-либо другого накопителя энергии.

Это не первый амбициозный проект энтузиаста: всего несколько дней назад он пытался побить мировой рекорд скорости с дроном Peregreen 3, который разогнался до 585 км/ч. Теперь же фокус сместился с экстремальной скорости на предельную эффективность, пишет Gizmochina.

Как устроен "солнечный" дрон

Главной задачей при создании такого аппарата было максимальное снижение веса. Для этого инженер использовал раму из 14-мм карбоновых трубок и легкие 18-дюймовые карбоновые пропеллеры. Все крепления были спроектированы им самим и напечатаны на 3D-принтере.

Главным и единственным источником питания стала длинная жесткая планка, состоящая из 27 миниатюрных и очень хрупких солнечных панелей. Они подключены напрямую к контроллеру полета и моторам. Это означает, что вся энергия для полета поступает от солнца в реальном времени, без каких-либо буферов.

Відео дня

Сборка и запуск дрона на солнечных панелях

Что показали тесты

После нескольких коротких "подлетов" и настройки, инженеру удалось заставить дрон полноценно летать над полем. Полет не был идеальным: аппарат покачивало от малейшего ветерка, а мощность двигателей колебалась в зависимости от яркости солнца. Но главное — он летел, питаясь исключительно солнечной энергией, что уже можно считать успехом.

"Было забавно ловить себя на мысли: "Когда мне нужно менять батарею?" или "Нужно проверить уровень заряда". А потом я понимал, что пока светит солнце, эта штука может летать бесконечно", — поделился впечатлениями Люк.

Планы на мировой рекорд

Создатель "солнечного" дрона заявляет, что это только начало. Он планирует построить более совершенную версию, оснастив ее дополнительными солнечными панелями, GPS и программным обеспечением для автономного полета.

Конечная цель — побить мировой рекорд Гиннесса по продолжительности полета для дрона, работающего исключительно на солнечной энергии.

Раньше Фокус писал, что дроны смогут летать в ранее недоступных местностях. Японская компания Hitachi разработала революционную технологию моделирования, которая позволяет беспилотникам легко адаптироваться к внезапным изменениям погоды, включая сильные порывы ветра.