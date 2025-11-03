Дроны смогут летать в ранее недоступных местностях: что придумали в Японии

Японская компания Hitachi разработала революционную технологию моделирования, которая позволяет беспилотникам легко адаптироваться к внезапным изменениям погоды, включая сильные порывы ветра.

Решение Hitachi измеряет характеристики сопротивления ветра для отдельных летательных аппаратов и создает цифровые модели реакции БПЛА, позволяя операторам с высокой точностью проверять поведение полета в виртуальных средах перед их развертыванием. Об этом пишет DroneLife.

Как отмечают в издании, традиционные технологии управления дронами имеют трудности в городских районах с плотными скоплениями застройки и горных регионах, где интенсивность ветра меняется непредсказуемо.

Чтобы решить эту проблему, Hitachi интегрировала свою технологию моделирования в платформу контроля мобильности под названием Digital Road, которая определяет изменения окружающей среды вдоль маршрутов в режиме реального времени и рассчитывает безопасные пути движения.

Усовершенствованная платформа сочетает прогнозирование погоды, прогнозирование характеристик полета и моделирование влияния ветра на конкретные дроны, что позволяет осуществлять операции в ранее недоступных средах, включая городские улицы, горную местность, дамбы, водопроводные сооружения и тому подобное.

"Обеспечивая надежную работу дронов в сложных погодных условиях, эта технология решает проблему нехватки рабочей силы в инспекции инфраструктуры, одновременно поддерживая путь Японии к углеродной нейтральности путем обслуживания объектов возобновляемой энергетики", — отметили в издании.

Напомним, ученые из Делфтского технического университета в Нидерландах разработали алгоритм, который позволяет нескольким автономным дронам работать вместе для транспортировки тяжелых грузов даже в условиях сильного ветра.

Фокус также сообщал, что американские ученые создали беспилотник, который летит на свет, как бабочка. Благодаря необычной конструкции он может эффективно применяться для скрытого наблюдения.