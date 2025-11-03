Дрони зможуть літати у раніше недоступних місцевостях: що придумали у Японії

Японська компанія Hitachi розробила революційну технологію моделювання, яка дозволяє безпілотникам легко адаптуватися до раптових змін погоди, включаючи сильні пориви вітру.

Рішення Hitachi вимірює характеристики опору вітру для окремих літальних апаратів та створює цифрові моделі реакції БПЛА, дозволяючи операторам з високою точністю перевіряти поведінку польоту у віртуальних середовищах перед їх розгортанням. Про це пише DroneLife.

Як зазначають у виданні, традиційні технології управління дронами мають труднощі у міських районах зі щільними скупченнями забудови та гірських регіонах, де інтенсивність вітру змінюється непередбачувано.

Щоб розв’язати цю проблему, Hitachi інтегрувала свою технологію моделювання в платформу контролю мобільності під назвою Digital Road, яка визначає зміни навколишнього середовища вздовж маршрутів у режимі реального часу та розраховує безпечні шляхи руху.

Вдосконалена платформа поєднує прогнозування погоди, прогнозування характеристик польоту та моделювання впливу вітру на конкретні дрони, що дозволяє здійснювати операції в раніше недоступних середовищах, включаючи міські вулиці, гірську місцевість, дамби, водопровідні споруди тощо.

"Забезпечуючи надійну роботу дронів у складних погодних умовах, ця технологія вирішує проблему нестачі робочої сили в інспекції інфраструктури, одночасно підтримуючи шлях Японії до вуглецевої нейтральності шляхом обслуговування об'єктів відновлюваної енергетики", — зазначили у виданні.

Нагадаємо, вчені з Делфтського технічного університету у Нідерландах розробили алгоритм, який дозволяє кільком автономним дронам працювати разом для транспортування важких вантажів навіть в умовах сильного вітру.

Фокус також повідомляв, що американські вчені створили безпілотник, який летить на світло, як метелик. Завдяки незвичайній конструкції він може ефективно застосовуватися для прихованого спостереження.