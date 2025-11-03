Постачались в Україну: німецькі дрони зі ШІ з тріском провалили випробування (фото)

Німецький стартап Stark Defence, що займається розробкою оборонних безпілотників, зазнав публічного провалу під час військових випробувань у жовтні 2025 року.

Дрони Virtus від Stark Defence не змогли уразити жодної цілі в ході двох окремих навчань — з британською армією в Кенії та німецькою армією поблизу міста Мюнстер у Німеччині. Про це пише Financial Times з посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що під час випробувань у Німеччині один з безпілотників Virtus втратив керування та приземлився в лісистій місцевості. Такою описується випадок загоряння батареї БПЛА на навчаннях у Кенії.

"Це була катастрофа для Stark. Вони переоцінювали [свої можливості], і тепер розплачуються за це", — сказав один із співрозмовників видання.

Безпілотник Virtus Фото: Stark

Один із фінансових спонсорів Stark, який говорив на умовах анонімності, наголосив на важливості "тестування та експериментів" як "необхідних частин побудови та впровадження інновацій на передовій".

Високопоставлений офіцер Бундесверу, який не брав участі в жодному з випробувань, розділив цю думку. За його словами, солдатам загалом подобається працювати зі стартапами, які "набагато швидше адаптуються до наших побажань, ніж більші компанії".

"Ми розбилися не раз чи два, ми розбилися сотні разів. Саме так ми тестуємо, розробляємо та зрештою продовжуємо постачати оборонні технології, такі як Virtus, на передову в Україні", — додали у компанії Stark.

Компанія Stark була заснована лише 15 місяців тому, але швидко розвивалася. Стартап здобув підтримку американського технологічного мільярдера Пітера Тіля, а також гіганта венчурного капіталу Кремнієвої долини Sequoia Capital та Фонду інновацій НАТО.

Нещодавно компанію було попередньо обрано одним із трьох переможців контракту вартістю 300 мільйонів євро кожен на постачання дронів Бундесверу. Однак джерела газети зазначили, що це залежить від результатів поточних випробувань та від схвалення парламенту.

Що відомо про дрони Virtus

Компанія Stark описує Virtus як дрон-камікадзе вертикального зльоту і посадки з електричним приводом, створений з урахуванням досвіду Сил оборони України у війні проти Росії.

За словами розробників, Virtus може переходити від крейсерського польоту зі швидкістю 120 км/год до швидких, високошвидкісних пікірувань зі швидкістю до 250 км/год. Максимальний час роботи БПЛА від акумуляторів становить 60 хвилин, а вага корисного навантаження — до 5 кілограмів.

Дрон Virtus також отримав систему штучного інтелекту (ШІ), яка дає змогу відстежувати і вражати точні цілі на відстані до 100 кілометрів, навіть в умовах слабкого сигналу або в умовах відсутності сигналу. Ба більше, система реагує на зміни навколишнього середовища, уникаючи перешкод.

Дрон Virtus Фото: Stark

Нагадаємо, ударний дрон Virtus від Stark був випробуваний разом з розвідувальним дроном Vector від Quantum на передовій у Запорізькій області.

Фокус також повідомляв, що французька компанія Alta Ares спільно з українськими інженерами запустила виробництво безпілотників-перехоплювачів.