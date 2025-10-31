Літає 90 днів підряд: військові отимають БПЛА на сонячних панелях з новою функцією (фото)

Компанія Skydweller Aero отримала контракт від програми Small Business Innovation Research (SBIR) ВМС США у партнерстві з Nokia Federal Solutions на демонстрацію повітряного комунікаційного вузла Beyond 5G.

Дрон на сонячній енергії Skydweller Perpetual Flight буде використовуватися як повітряний вузол, оснащений системою 5G Network-in-a-Box. Про це пише Interesting Engineering.

Повідомляється, що ініціатива направлена на збереження стійкого зв'язку в складних умовах та з обмеженою інфраструктурою. Мета полягає в тому, щоб забезпечити швидке розгортання комунікаційних мереж для підтримки військово-морських операцій.

Дрон Skydweller Фото: Skydweller

"Ця програма демонструє, як автономні літальні апарати Skydweller можуть забезпечити швидше та гнучкіше підключення, одночасно знижуючи вартість та складність", — заявив генеральний директор Skydweller Aero Роберт Міллер.

За даними видання, у БПЛА інтегрують посилену бездротову платформу 5G Banshee Flex Radio від Nokia Federal. Таким чином дрон Skydweller перетвориться на висотний комунікаційний вузол, розширюючи покриття 5G.

Що відомо про дрони Skydweller

Безпілотники Skydweller побудовані з легкого вуглецевого волокна та мають розмах крил, порівнянний з Boeing 747. Однією з їхніх основних переваг є здатність залишатися в повітрі від 30 до 90 днів або довше, повністю працюючи на сонячній енергії.

Дрони Skydweller можуть перевозити до 360 кілограмів корисного вантажу, включаючи передове комунікаційне, спостережне та сенсорне обладнання. Серед його можливих застосувань – боротьба з піратством та контрабандою, моніторинг конфліктів, спостереження за діяльністю військово-морських сил у спірних водах та захист дикої природи у віддалених районах, таких як Африка.

