Летает 90 дней подряд: военные отимають БПЛА на солнечных панелях с новой функцией (фото)

Компания Skydweller Aero получила контракт от программы Small Business Innovation Research (SBIR) ВМС США в партнерстве с Nokia Federal Solutions на демонстрацию воздушного коммуникационного узла Beyond 5G.

Дрон на солнечной энергии Skydweller Perpetual Flight будет использоваться как воздушный узел, оснащенный системой 5G Network-in-a-Box. Об этом пишет Interesting Engineering.

Сообщается, что инициатива направлена на сохранение устойчивой связи в сложных условиях и с ограниченной инфраструктурой. Цель состоит в том, чтобы обеспечить быстрое развертывание коммуникационных сетей для поддержки военно-морских операций.

Дрон Skydweller Фото: Skydweller

"Эта программа демонстрирует, как автономные летательные аппараты Skydweller могут обеспечить более быстрое и гибкое подключение, одновременно снижая стоимость и сложность", — заявил генеральный директор Skydweller Aero Роберт Миллер.

Відео дня

По данным издания, в БПЛА интегрируют усиленную беспроводную платформу 5G Banshee Flex Radio от Nokia Federal. Таким образом дрон Skydweller превратится в высотный коммуникационный узел, расширяя покрытие 5G.

Что известно о дронах Skydweller

Беспилотники Skydweller построены из легкого углеродного волокна и имеют размах крыльев, сравнимый с Boeing 747. Одним из их основных преимуществ является способность оставаться в воздухе от 30 до 90 дней или дольше, полностью работая на солнечной энергии.

Важно

"Они сами решают": дроны выполнили невиданную операцию без оператора (видео)

Дроны Skydweller могут перевозить до 360 килограммов полезного груза, включая передовое коммуникационное, наблюдательное и сенсорное оборудование. Среди его возможных применений — борьба с пиратством и контрабандой, мониторинг конфликтов, наблюдение за деятельностью военно-морских сил в спорных водах и защита дикой природы в отдаленных районах, таких как Африка.

Напомним, электросамолет на солнечных батареях SolarStratos поставил новый рекорд высоты, поднявшись на высоту 9 521 м под управлением швейцарского пилота Рафаэля Домиана.