Самолет на солнечной энергии поднялся на рекордную высоту: как удалось этого добиться

Электросамолет на солнечных батареях SolarStratos поставил новый рекорд высоты. Предыдущий рекорд, установленный другим самолетом, держался больше десяти лет.

Самолет SolarStratos под управлением швейцарского пилота Рафаэля Домиана поднялся на высоту 9 521 м, пишет interestingengineering.com. Полет длился пять часов девять минут, причем за это время Домиан даже пересекся с коммерческим авиалайнером.

Рекордному полету предшествовал разминочный полет 31 июля (тогда электросамолет достиг высоты 6589 м). Подъем SolarStratos осуществляется за счет теплых воздушных потоков, что позволяет ему набирать высоту 4 000–5 000 м. На этой высоте аккумуляторы заряжаются перед следующим подъемом.

При этом для SolarStratos установлены строгие правила. Перед взлетом аккумуляторы должны быть полностью заряжены солнечной энергией, а приземлиться самолет должен приземлиться с остатком заряда не менее 16%. Вся используемая энергия должна поступать от солнечных батарей.

Домиан, которого называют «эко-авантюристом», уже достаточно давно летает на самолетах, планерах и вертолетах. Он стремится стать первым, кто поднимется на самолете на солнечных батареях на высоту более 10 000 м, то есть на ту же высоту, на которой летают коммерческие авиалайнеры.

В случае успеха команда планирует первый пилотируемый полет в стратосферу на солнечной энергии, который начнется на высоте около 12 000 м.

Что касается предыдущего рекорда, то он был установлен в 2010 году пилотом Андре Боршбергом (тоже швейцарцем) на самолете Solar Impulse. Тогда подняться удалось на высоту 9 235 м.

Как работает SolarStratos

Самолет представляет собой одновинтовой летательный аппарат, изготовленный из углеродного волокна. Его длина составляет 9,6 м, а размах крыльев — 24,8 м. На крыльях установлены высокопроизводительные солнечные панели общей площадью 22 кв. м.

SolarStratos может взлететь со скоростью 50 км/ч. Максимальная скорость — 140 км/ч. Крейсерская скорость — около 80 км/ч.

