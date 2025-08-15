Літак на сонячній енергії піднявся на рекордну висоту: як вдалося це зробити

Електролітак на сонячних батареях SolarStratos поставив новий рекорд висоти. Попередній рекорд, встановлений іншим літаком, тримався понад десять років.

Related video

Літак SolarStratos під керуванням швейцарського пілота Рафаеля Доміана піднявся на висоту 9 521 м, пише interestingengineering.com. Політ тривав п'ять годин дев'ять хвилин, причому за цей час Доміан навіть перетнувся з комерційним авіалайнером.

Рекордному польоту передував розминочний політ 31 липня (тоді електролітак досяг висоти 6589 м). Підйом SolarStratos здійснюється за рахунок теплих повітряних потоків, що дає йому змогу набирати висоту 4 000-5 000 м. На цій висоті акумулятори заряджаються перед наступним підйомом.

При цьому для SolarStratos встановлено суворі правила. Перед зльотом акумулятори мають бути повністю заряджені сонячною енергією, а приземлитися літак повинен приземлитися із залишком заряду не менше 16%. Вся використовувана енергія має надходити від сонячних батарей.

Доміан, якого називають "еко-авантюристом", уже досить давно літає на літаках, планерах і вертольотах. Він прагне стати першим, хто підніметься на літаку на сонячних батареях на висоту понад 10 000 м, тобто на ту саму висоту, на якій літають комерційні авіалайнери.

У разі успіху команда планує перший пілотований політ у стратосферу на сонячній енергії, який розпочнеться на висоті близько 12 000 м.

Щодо попереднього рекорду, то його встановив 2010 року пілот Андре Боршберг (теж швейцарець) на літаку Solar Impulse. Тоді піднятися вдалося на висоту 9 235 м.

Як працює SolarStratos

Літак являє собою одногвинтовий літальний апарат, виготовлений з вуглецевого волокна. Його довжина становить 9,6 м, а розмах крил — 24,8 м. На крилах встановлено високопродуктивні сонячні панелі загальною площею 22 кв. м.

SolarStratos може злетіти зі швидкістю 50 км/год. Максимальна швидкість — 140 км/год. Крейсерська швидкість — близько 80 км/год.

Раніше Фокус писав, що дрон на сонячній енергії провів у повітрі понад три доби. Мова про американський аерокосмічний стартап Skydweller Aero, який побив свій же рекорд.

Також стало відомо, як дрону Skydweller вдається триматися в небі так довго. Вся справа в сонячних батареях, які дають змогу протриматися 90 днів без підзарядки.