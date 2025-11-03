Поставлялись в Украину: немецкие дроны с ИИ с треском провалили испытания (фото)

Немецкий стартап Stark Defence, занимающийся разработкой оборонных беспилотников, потерпел публичный провал во время военных испытаний в октябре 2025 года.

Дроны Virtus от Stark Defence не смогли поразить ни одной цели в ходе двух отдельных учений — с британской армией в Кении и немецкой армией вблизи города Мюнстер в Германии. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что во время испытаний в Германии один из беспилотников Virtus потерял управление и приземлился в лесистой местности. Таким описывается случай возгорания батареи БПЛА на учениях в Кении.

"Это была катастрофа для Stark. Они переоценивали [свои возможности], и теперь расплачиваются за это", — сказал один из собеседников издания.

Беспилотник Virtus Фото: Stark

Один из финансовых спонсоров Stark, который говорил на условиях анонимности, отметил важность "тестирования и экспериментов" как "необходимых частей построения и внедрения инноваций на передовой".

Высокопоставленный офицер Бундесвера, который не участвовал ни в одном из испытаний, разделил это мнение. По его словам, солдатам в целом нравится работать со стартапами, которые "гораздо быстрее адаптируются к нашим пожеланиям, чем более крупные компании".

"Мы разбились не раз или два, мы разбились сотни раз. Именно так мы тестируем, разрабатываем и в конце концов продолжаем поставлять оборонные технологии, такие как Virtus, на передовую в Украине", — добавили в компании Stark.

Компания Stark была основана всего 15 месяцев назад, но быстро развивалась. Стартап получил поддержку американского технологического миллиардера Питера Тиля, а также гиганта венчурного капитала Кремниевой долины Sequoia Capital и Фонда инноваций НАТО.

Недавно компания была предварительно выбрана одним из трех победителей контракта стоимостью 300 миллионов евро каждый на поставку дронов Бундесвера. Однако источники газеты отметили, что это зависит от результатов текущих испытаний и от одобрения парламента.

Что известно о дронах Virtus

Компания Stark описывает Virtus как дрон-камикадзе вертикального взлета и посадки с электрическим приводом, созданный с учетом опыта Сил обороны Украины в войне против России.

По словам разработчиков, Virtus может переходить от крейсерского полета со скоростью 120 км/ч до быстрых, высокоскоростных пикирований со скоростью до 250 км/ч. Максимальное время работы БПЛА от аккумуляторов составляет 60 минут, а вес полезной нагрузки — до 5 килограммов.

Дрон Virtus также получил систему искусственного интеллекта (ИИ), которая позволяет отслеживать и поражать точные цели на расстоянии до 100 километров, даже в условиях слабого сигнала или в условиях отсутствия сигнала. Более того, система реагирует на изменения окружающей среды, избегая препятствий.

Дрон Виртус Фото: Stark

Напомним, ударный дрон Virtus от Stark был испытан вместе с разведывательным дроном Vector от Quantum на передовой в Запорожской области.

Фокус также сообщал, что французская компания Alta Ares совместно с украинскими инженерами запустила производство беспилотников-перехватчиков.