Дрон-метелик може стежити за людьми, залишаючись непоміченим: працює без ШІ та GPS

Американські вчені створили безпілотник, який летить на світло, як метелик. Завдяки незвичайній конструкції він може ефективно застосовуватися для прихованого спостереження.

Дрон виконує в повітрі маневри, подібні до тих, які ми бачимо в комах або крихітних птахів на кшталт колібрі, пише interestingengineering.com. Неозброєним оком навіть складно розрізнити ці швидкі помахи крил. БПЛА нібито "ширяє" в повітрі, а рухи його крил здаються розмитими.

Незвичайний безпілотник розробили дослідники з Університету Цинциннаті (США). Він може виявляти рухоме джерело світла і "зависати" біля нього, як метелик у світлі ліхтаря.

Як пояснюють розробники, метелики та інші ширяючі комахи можуть зберігати положення в повітрі або навіть літати задом наперед. Вони інстинктивно точно пристосовуються до вітру і перешкод. Новий дрон робить те саме, постійно коригуючи своє положення, щоб зберігати відстань і орієнтацію щодо джерела світла, навіть якщо це джерело рухається. Причому коливання, які спостерігаються під час польоту, не є дефектом. Це частина процесу, яка допомагає дрону оцінити ситуацію і виконати мікрорегулювання для стабілізації та напрямку.

Ще одна відмінність від звичних дронів — у тому, що вони зазвичай покладаються на GPS або штучний інтелект, а цьому безпілотнику ШІ не потрібен.

