Дрон-мотылек может следить за людьми, оставаясь незамеченным: работает без ИИ и GPS

Американские ученые создали беспилотник, который летит на свет, как мотылек. Благодаря необычной конструкции он может эффективно применяться для скрытого наблюдения.

Дрон выполняет в воздухе маневры, подобные тем, которые мы видим у насекомых или крошечных птиц вроде колибри, пишет interestingengineering.com. Невооруженным глазом даже сложно различить эти быстрые взмахи крыльев. БПЛА будто бы "парит" в воздухе, а движения его крыльев кажутся размытыми.

Необычный беспилотник разработали исследователи из Университета Цинциннати (США). Он может обнаруживать движущийся источник света и "зависать" возле него, как бабочка в свете фонаря.

Как поясняют разработчики, мотыльки и другие парящие насекомые могут сохранять положение в воздухе или даже летать задом наперед. Они инстинктивно точно приспосабливаются к ветру и препятствиям. Новый дрон делает то же самое, постоянно корректируя свое положение, чтобы сохранять расстояние и ориентацию относительно источника света, даже если этот источник движется. Причем колебания, наблюдаемые во время полета, не являются дефектом. Это часть процесса, которая помогает дрону оценить ситуацию и выполнить микрорегулировку для стабилизации и направления.

Еще одно отличие от привычных дронов – в том, что они обычно полагаются на GPS или искусственный интеллект, а этому беспилотнику ИИ не нужен.

