Дрон на сонячних панелях поб'є світовий рекорд за дальністю польоту (відео)

Інженер і YouTube-блогер Люк Максімо Белл зібрав унікальний дрон, здатний літати на енергії сонця. У його конструкції немає ні акумулятора, ні конденсатора, ні будь-якого іншого накопичувача енергії.

Це не перший амбітний проект ентузіаста: лише кілька днів тому він намагався побити світовий рекорд швидкості з дроном Peregreen 3, який розігнався до 585 км/год. Тепер же фокус змістився з екстремальної швидкості на граничну ефективність, пише Gizmochina.

Як влаштований "сонячний" дрон

Головним завданням при створенні такого апарату було максимальне зниження ваги. Для цього інженер використовував раму з 14-мм карбонових трубок і легкі 18-дюймові карбонові пропелери. Всі кріплення були спроектовані ним самим і надруковані на 3D-принтері.

Головним і єдиним джерелом живлення стала довга жорстка планка, що складається з 27 мініатюрних і дуже крихких сонячних панелей. Вони під'єднані безпосередньо до контролера польоту і моторів. Це означає, що вся енергія для польоту надходить від сонця в реальному часі, без будь-яких буферів.

Збірка і запуск дрона на сонячних панелях

Що показали тести

Після кількох коротких "підлітів" і налаштування, інженеру вдалося змусити дрон повноцінно літати над полем. Політ не був ідеальним: апарат похитувало від найменшого вітерця, а потужність двигунів коливалася залежно від яскравості сонця. Але головне — він летів, харчуючись виключно сонячною енергією, що вже можна вважати успіхом.

"Було кумедно ловити себе на думці: "Коли мені потрібно міняти батарею?" або "Потрібно перевірити рівень заряду". А потім я розумів, що поки світить сонце, ця штука може літати нескінченно", — поділився враженнями Люк.

Плани на світовий рекорд

Творець "сонячного" дрона заявляє, що це тільки початок. Він планує побудувати більш досконалу версію, оснастивши її додатковими сонячними панелями, GPS і програмним забезпеченням для автономного польоту.

Кінцева мета — побити світовий рекорд Гіннесса за тривалістю польоту для дрона, що працює виключно на сонячній енергії.

