Apple проиграла: китайский конкурент iPhone Air удивил уникальными фишками (фото)

Huawei готовит свой ответ на ультратонкие iPhone Air и Galaxy S25 Edge — смартфон Mate 70 Air. Cудя по утечкам, он cможет превзойти именитых конкурентов сразу по нескольким параметрам: камере, размеру экрана и емкости батареи.

В ноябре ожидается презентация серии Huawei Mate 80, и вместе с ней, по слухам, дебютирует и Mate 70 Air. Это будет первый cверхтонкий смартфон, который не пошел на компромиссы в угоду дизайну, пишет PhoneArena.

Главные преимущества

У iPhone Air всего одна основная камера, а Galaxy S25 Edge также обладает сверхширокоугольным модулем. Huawei Mate 70 Air, в свою очередь, получит полноценный телефото-объектив. На это намекает огромный круглый блок камер на задней панели.

Сообщается, что смартфон сможет обеспечивать 30-кратный гибридный зум. Эта технология объединяет данные с нескольких камер, смешивая оптическое и цифровое увеличение для получения четких снимков на большом расстоянии. Это станет серьезным апгрейдом на фоне конкурентов, которые для зума используют только цифровое кадрирование с основной камеры, что приводит к значительной потере качества.

Неофициальные фотографии смартфона Huawei Mate 70 Air. Фото: Weibo

Huawei Mate 70 Air отличится и крупным 7-дюймовым дисплеем, что приближает аппарат к категории компактных планшетов. Но самое впечатляющее — это аккумулятор. По слухам, его емкость превысит 6000 мАч. А значит, главный изъян всех ультратонких смартфонов — слабую автономность — в этом случае побороли. Вероятно, такого результата удалось достичь благодаря применению передовой кремний-углеродной АКБ с повышенной плотностью энергии.

Но есть нюанс

Увы, физику нельзя обмануть: в результате улучшений Mate 70 Air будет толще аналогов — от 6 до 7 мм, в то время как iPhone Air и Galaxy S25 Edge — тоньше 6 мм. Похоже, Huawei решила пожертвовать парой миллиметров ради установки полноценной камеры и емкого аккумулятора.

К сожалению, из-за санкций США, новинка, скорее всего, будет продаваться только на китайском рынке и не получит сервисов Google.

Раньше Фокус писал, что Motorola показала ультратонкий смартфон moto X70 Air. Дебютный сверхтонкий смартфона бренда отличился прочным корпусом с малой толщиной и бюджетной ценой, навязывающей конкуренцию дорогому iPhone Air.