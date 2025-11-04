Apple програла: китайський конкурент iPhone Air здивував унікальними фішками (фото)

Huawei готує свою відповідь на ультратонкі iPhone Air і Galaxy S25 Edge — смартфон Mate 70 Air. Судячи з витоків, він зможе перевершити іменитих конкурентів одразу за кількома параметрами: камерою, розміром екрана і ємністю батареї.

У листопаді очікується презентація серії Huawei Mate 80, і разом з нею, за чутками, дебютує і Mate 70 Air. Це буде перший надтонкий смартфон, який не пішов на компроміси на догоду дизайну, пише PhoneArena.

Головні переваги

У iPhone Air всього одна основна камера, а Galaxy S25 Edge також має надширококутний модуль. Huawei Mate 70 Air, зі свого боку, отримає повноцінний телефото-об'єктив. На це натякає величезний круглий блок камер на задній панелі.

Повідомляється, що смартфон зможе забезпечувати 30-кратний гібридний зум. Ця технологія об'єднує дані з декількох камер, змішуючи оптичне і цифрове збільшення для отримання чітких знімків на великій відстані. Це стане серйозним апгрейдом на тлі конкурентів, які для зуму використовують тільки цифрове кадрування з основної камери, що призводить до значної втрати якості.

Відео дня

Неофіційні фотографії смартфона Huawei Mate 70 Air. Фото: Weibo

Huawei Mate 70 Air відзначиться і великим 7-дюймовим дисплеєм, що наближає апарат до категорії компактних планшетів. Але найбільш вражаюче — це акумулятор. За чутками, його ємність перевищить 6000 мАг. А отже, головну ваду всіх ультратонких смартфонів — слабку автономність — у цьому випадку побороли. Ймовірно, такого результату вдалося досягти завдяки застосуванню передової кремній-вуглецевої АКБ з підвищеною щільністю енергії.

Але є нюанс

На жаль, фізику не можна обдурити: в результаті поліпшень Mate 70 Air буде товщим за аналоги — від 6 до 7 мм, тоді як iPhone Air і Galaxy S25 Edge — тонші за 6 мм. Схоже, Huawei вирішила пожертвувати кількома міліметрами заради встановлення повноцінної камери і ємного акумулятора.

На жаль, через санкції США, новинка, найімовірніше, продаватиметься тільки на китайському ринку і не отримає сервісів Google.

Раніше Фокус писав, що Motorola показала ультратонкий смартфон moto X70 Air. Дебютний надтонкий смартфон бренду відзначився міцним корпусом з малою товщиною і бюджетною ціною, що нав'язує конкуренцію дорогому iPhone Air.