Как чистить компьютер: названы верные признаки того, что устройству нужна "генеральная уборка"

Часто люди вспоминают, что компьютер, как и любой другой гаджет, нуждается в уходе, только когда сталкиваются с серьезными проблема. Но можно ведь и не доводить ситуацию до критического уровня.

Пыль, которая скапливается вокруг вентиляторов и радиаторов, вроде бы незаметна, но, когда ее набирается много, она забивает фильтры и ухудшает работу компьютера, поясняет bgr.com. Так что лучше вовремя очищать ваше устройство и не дожидаться, пока вентилятор насчет шуметь, а компьютер – перегреваться.

Вообще, один из главных врагов ваших гаджетов – это как раз пыль, подчеркивают эксперты. Коварные мельчайшие частицы, когда они собираются в большом количестве на вентиляционных отверстиях, блокируют движение воздуха, и из-за этого внутренние компоненты нагреваются сильнее обычного. По мере повышения внутренней температуры процессор и видеокарта переходят в режим самозащиты и начинают снижать производительность – замедляют игры, рабочие процессы и приложения.

Если не принять мер, постоянный чрезмерный нагрев может привести к износу вентиляторов и ненужной нагрузке на ваше оборудование. А пыль, оседающая на материнской плате или видеокарте, может вызвать коррозию, короткое замыкание или даже спровоцировать полный выход техники из строя.

Поэтому надо проводить тщательную чистку компьютера каждые три-шесть месяцев. Частота зависит от ваших условий жизни: если у вас есть домашние животные или окна вашего жилища выходят на улицу с оживленным движением, лучше чистить компьютер раз в три месяца.

Как чистить компьютер

Для начала полностью выключите ваш компьютер и переведите выключатель на блоке питания в положение "Выкл.". Это дополнительная мера предосторожности.

Начинать чистку лучше с пылевых фильтров. Большинство современных корпусов оснащены съемными или магнитными фильтрами на передней, нижней и верхней панелях. Аккуратно снимите их и протрите влажной тканью. Убедитесь, что они полностью высохли, и лишь тогда ставьте фильтры обратно.

Затем снимите боковую панель корпуса, чтобы получить доступ к внутренним компонентам. Возьмите баллон со сжатым воздухом, расположите его вертикально и продуйте короткими струями воздуха сверху вниз. Особое внимание уделите вентиляторам, радиаторам и вентиляционным отверстиям – там обычно больше всего пыли. Большие комки пыли удалите мягкой щёткой.

Для самых чувствительных компонентов, таких как материнская плата и видеокарта, используйте очистку воздухом. Жесткие диски и SSD можно просто протереть салфеткой из микрофибры. Блок питания продуйте сжатым воздухом.

