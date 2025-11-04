Як чистити комп'ютер: вірні ознаки того, що пристрою потрібне "генеральне прибирання"

Часто люди згадують, що комп'ютер, як і будь-який інший ґаджет, потребує догляду, тільки коли стикаються з серйозними проблемами. Але можна ж і не доводити ситуацію до критичного рівня.

Пил, який накопичується навколо вентиляторів і радіаторів, начебто непомітний, але, коли його набирається багато, він забиває фільтри і погіршує роботу комп'ютера, пояснює bgr.com. Тож краще вчасно очищати ваш пристрій і не чекати, поки вентилятор почне шуміти, а комп'ютер — перегріватися.

Взагалі, один із головних ворогів ваших гаджетів — це якраз пил, наголошують експерти. Підступні дрібні частинки, коли вони збираються у великій кількості на вентиляційних отворах, блокують рух повітря, і через це внутрішні компоненти нагріваються сильніше, ніж зазвичай. У міру підвищення внутрішньої температури процесор і відеокарта переходять у режим самозахисту і починають знижувати продуктивність — сповільнюють ігри, робочі процеси і додатки.

Відео дня

Якщо не вжити заходів, постійне надмірне нагрівання може призвести до зносу вентиляторів і непотрібного навантаження на ваше обладнання. А пил, що осідає на материнській платі або відеокарті, може викликати корозію, коротке замикання або навіть спровокувати повний вихід техніки з ладу.

Тому треба проводити ретельне чищення комп'ютера кожні три-шість місяців. Частота залежить від ваших умов життя: якщо у вас є домашні тварини або вікна вашого житла виходять на вулицю зі жвавим рухом, краще чистити комп'ютер раз на три місяці.

Як чистити комп'ютер

Для початку повністю вимкніть ваш комп'ютер і переведіть вимикач на блоці живлення в положення "Викл.". Це додатковий запобіжний захід.

Починати чищення краще з пилових фільтрів. Більшість сучасних корпусів оснащені знімними або магнітними фільтрами на передній, нижній і верхній панелях. Акуратно зніміть їх і протріть вологою тканиною. Переконайтеся, що вони повністю висохли, і лише тоді ставте фільтри назад.

Потім зніміть бічну панель корпусу, щоб отримати доступ до внутрішніх компонентів. Візьміть балон зі стисненим повітрям, розташуйте його вертикально і продуйте короткими струменями повітря зверху вниз. Особливу увагу приділіть вентиляторам, радіаторам і вентиляційним отворам — там зазвичай найбільше пилу. Великі грудки пилу видаліть м'якою щіткою.

Для найчутливіших компонентів, таких як материнська плата і відеокарта, використовуйте очищення повітрям. Жорсткі диски та SSD можна просто протерти серветкою з мікрофібри. Блок живлення продуйте стисненим повітрям.

Раніше повідомлялося, як вибрати правильний монітор, щоб ваш комп'ютер працював ідеально, а у вас не боліла голова. Під час вибору треба враховувати розмір монітора, тип панелі та частоту оновлення.