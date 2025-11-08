Топ-7 "секретных" функций Android 16: что вы не знали о своем смартфоне (фото)

В актуальной ОС Android 16 есть улучшения, незаметные глазу. Эти функции работают в фоновом режиме, делая смартфон "умнее" и безопаснее.

Сегодня обновления Android включают в себя ежеквартальные апдейты, бета-версии и пакеты Feature Drop для Google Pixel, в которых легко запутаться, пишет Computer World. Тем не менее все пользователи Android 16 с разными сборками и оболочками получили ряд важных изменений, скрытых "под капотом".

Безопасность системы

Появилась "умная" защита от мошенников. Теперь ОС не дает установить приложение из неизвестного источника (APK-файл), пока вы разговариваете по телефону. Эта мера призвана защитить от злоумышленников, которые звонят и убеждают пользователей установить вредоносное ПО. По той же причине система будет блокировать выдачу критически важных разрешений во время разговора.

В настройки добавили полезную опцию "Проверить сохраненные отпечатки". Она позволяет приложить любой палец к сканеру и узнать, зарегистрирован ли он в системе и к какому слоту привязан. Это поможет убедиться, что никто посторонний не добавил свой отпечаток в ваш телефон.

"Прокачали" и секретную папку. На смартфонах Samsung функция "Папка Knox" (на других Android-гаджетах — Private Space) стала еще безопаснее. Теперь можно настроить ее так, чтобы она автоматически блокировалась каждый раз, когда выключается экран. Также есть опция для скрытия уведомлений от приложений, которые находятся внутри этой папки.

Скрытие содержимого уведомлений на локскрине и проверка отпечатков в Android 16 Фото: Foundry

Кроме того, система теперь умеет распознавать особо чувствительные уведомления, такие как одноразовые коды для входа в аккаунты, и автоматически скрывать их содержимое на экране блокировки. А если нужно прикрыть все оповещения, на смартфонах Samsung есть простой переключатель, который запрещает показ текста всех уведомлений на заблокированном экране.

Уведомления

Android 16 научилась автоматически группировать несколько уведомлений от одного и того же приложения в единый блок, чтобы они не загромождали шторку. Раньше эта функция работала только в том случае, если разработчик сам ее внедрял. Теперь же она применяется ко всем программам без исключения.

Наконец, дебютировала новая система Live Updates для постоянных уведомлений (например, от навигатора или таймера). Теперь такие приложения могут выводить компактный и наглядный индикатор прямо в статус-бар, с которым удобно отслеживать статус события, не открывая шторку. Пока эту функцию поддерживают Google Карты и скоро получит Google Кошелек.

