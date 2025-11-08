Топ 7 "секретних" функцій Android 16: що ви не знали про свій смартфон (фото)

В актуальній ОС Android 16 є поліпшення, непомітні оку. Ці функції працюють у фоновому режимі, роблячи смартфон "розумнішим" і безпечнішим.

Сьогодні оновлення Android містять щоквартальні апдейти, бета-версії та пакети Feature Drop для Google Pixel, в яких легко заплутатися, пише Computer World. Проте всі користувачі Android 16 з різними збірками та оболонками отримали низку важливих змін, прихованих "під капотом".

Безпека системи

З'явився "розумний" захист від шахраїв. Тепер ОС не дає встановити застосунок із невідомого джерела (APK-файл), поки ви розмовляєте телефоном. Цей захід покликаний захистити від зловмисників, які телефонують і переконують користувачів встановити шкідливе ПЗ. З тієї ж причини система блокуватиме видачу критично важливих дозволів під час розмови.

У налаштування додали корисну опцію "Перевірити збережені відбитки". Вона дає змогу прикласти будь-який палець до сканера і дізнатися, чи зареєстрований він у системі та до якого слота прив'язаний. Це допоможе переконатися, що ніхто сторонній не додав свій відбиток у ваш телефон.

"Прокачали" і секретну папку. На смартфонах Samsung функція "Папка Knox" (на інших Android-гаджетах — Private Space) стала ще безпечнішою. Тепер можна налаштувати її так, щоб вона автоматично блокувалася щоразу, коли вимикається екран. Також є опція для приховування сповіщень від додатків, які знаходяться всередині цієї папки.

Крім того, система тепер вміє розпізнавати особливо чутливі сповіщення, як-от одноразові коди для входу в акаунти, і автоматично приховувати їхній вміст на екрані блокування. А якщо потрібно прикрити всі сповіщення, на смартфонах Samsung є простий перемикач, який забороняє показ тексту всіх сповіщень на заблокованому екрані.

Повідомлення

Android 16 навчилася автоматично групувати кілька повідомлень від одного і того ж додатка в єдиний блок, щоб вони не захаращували шторку. Раніше ця функція працювала тільки в тому разі, якщо розробник сам її впроваджував. Тепер же вона застосовується до всіх програм без винятку.

Нарешті, дебютувала нова система Live Updates для постійних повідомлень (наприклад, від навігатора або таймера). Тепер такі додатки можуть виводити компактний і наочний індикатор прямо в статус-бар, з яким зручно відстежувати статус події, не відкриваючи шторку. Поки що цю функцію підтримують Google Карти і скоро отримає Google Гаманець.

Нарешті, дебютувала нова система Live Updates для постійних повідомлень (наприклад, від навігатора або таймера). Тепер такі додатки можуть виводити компактний і наочний індикатор прямо в статус-бар, з яким зручно відстежувати статус події, не відкриваючи шторку. Поки що цю функцію підтримують Google Карти і скоро отримає Google Гаманець.