Старі смартфони Xiaomi будуть краще працювати, ніж флагмани: як таке можливо

Смартфони початкового рівня виявилися більш просунутими, ніж найкращі флагмани Xiaomi. Старі Redmi A3 і POCO C61 отримують оновлення Android 16 раніше навіть преміальних Xiaomi 15 Ultra.

По суті Redmi A3 і POCO C61 стали одними з перших смартфонів Xiaomi у світі з підтримкою Android 16, зазначає xiaomitime.com. Такий поворот якраз і викликаний тим, що компанія Xiaomi почала процес розгортання оновлення Android 16 HyperOS (V816.0.3.0.WGRMIXM) саме для цих простих телефонів, поставивши їх попереду навіть висококласних моделей. Таким чином вони опинилися в одному ряду з Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro і POCO F7 Ultra.

Як зазначає видання, це йде на додачу до отримання стабільного оновлення Android 16, що забезпечує збільшену продуктивність системи, оптимізований час автономної роботи та покращене управління додатками. Між іншим, це серйозна зміна в процесі випуску оновлень Xiaomi. Останнім часом китайська компанія все більше скорочувала інтервал між оновленнями бюджетних і топових смартфонів, надаючи оновлення всім категоріям користувачів.

Що стосується саме HyperOS V816.0.3.0, то ця версія забезпечить більш плавні анімаційні ефекти, оптимальне використання оперативної пам'яті, а також кращу інтеграцію нових функцій безпеки Android 16 від Google. Xiaomi також оптимізувала управління фоновими процесами, щоб виключити непотрібну витрату заряду батареї.

Зазначимо також, що телефон POCO C61 був випущений навесні 2024 року, а Redmi A3 — навіть ще раніше, у лютому 2024-го.

Раніше стало відомо, що приховане оновлення змусить телефони Xiaomi працювати на повну. Йшлося про оновлення Bluetooth-модуля, причому часто користувачі навіть не звертають уваги на цю функцію.

Ще повідомлялося, що в будь-який смартфон Xiaomi можна додати до 16 ГБ оперативної пам'яті. Втім, як з'ясувалося, така функція може знадобитися не всім.