Старые смартфоны Xiaomi будут лучше работать, чем флагманы: как такое возможно

Смартфоны начального уровня оказались более продвинутыми, чем лучшие флагманы Xiaomi. Старые Redmi A3 и POCO C61 получают обновление Android 16 раньше даже премиальных Xiaomi 15 Ultra.

По сути Redmi A3 и POCO C61 стали одними из первых смартфонов Xiaomi в мире с поддержкой Android 16, отмечает xiaomitime.com. Такой поворот как раз и вызван тем, что компания Xiaomi начала процесс развертывания обновления Android 16 HyperOS (V816.0.3.0.WGRMIXM) именно для этих простых телефонов, поставив их впереди даже высококлассных моделей. Таким образом они оказались в одном ряду с Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro и POCO F7 Ultra.

Как отмечает издание, это идет в дополнение к получению стабильного обновления Android 16, обеспечивающего увеличенную производительность системы, оптимизированное время автономной работы и улучшенное управление приложениями. Между прочим, это серьезное изменение в процессе выпуска обновлений Xiaomi. В последнее время китайская компания все больше сокращала интервал между обновлениями бюджетных и топовых смартфонов, предоставляя обновления всем категориям пользователей.

Відео дня

Что касается именно HyperOS V816.0.3.0, то эта версия обеспечит более плавные анимационные эффекты, оптимальное использование оперативной памяти, а также лучшую интеграцию новых функций безопасности Android 16 от Google. Xiaomi также оптимизировала управление фоновыми процессами, чтобы исключить ненужный расход заряда батареи.

Отметим также, что телефон POCO C61 был выпущен весной 2024 года, а Redmi A3 – даже еще раньше, в феврале 2024-го.

Ранее стало известно, что скрытое обновление заставит телефоны Xiaomi работать на полную. Речь шла об обновлении Bluetooth-модуля, причем часто пользователи даже не обращают внимания на эту функцию.

Еще сообщалось, что в любой смартфон Xiaomi можно добавить до 16 ГБ оперативной памяти. Впрочем, как выяснилось, такая функция может понадобиться не всем.