Российский дрон с американскими деталями: что нашли внутри сбитого БПЛА "Орион" (фото)

Украинские специалисты разобрали сбитый ударно-разведывательный беспилотник "Орион". Оказалось, что несмотря на российское происхождение планера, почти вся его внутренняя конструкция базируется на иностранных запчастях, преимущественно американского производства.

Разбор провели эксперты Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Результаты анализа компонентов опубликовали на официальном сайте ГУР. Как пишет militarniy.com, это очередной пример зависимости российского ВПК от западных технологий при создании современных дронов.

Из чего сделан дрон

Несмотря на заявления РФ о "полностью отечественной" разработке, внутренняя компоновка дрона — это, по сути, конструктор из зарубежных деталей. Российские компоненты составляют лишь незначительную часть. Многие ключевые элементы электроники произведены компаниями из США.

Американские компоненты дрона "Орион" Фото: https://war-sanctions.gur.gov.ua

В ходе разборки также были идентифицированы транзисторы от немецкой Infineon Technologies, флэш-память и 32-битный процессор из Швейцарии, транзистор французского производства и фильтр линии питания постоянного тока из Японии.

Российского производства в "Орионе" оказались сам планер (фюзеляж и общая конструкция), который производит компания АО "Кронштадт", и авиационный поршневой двигатель АПД-115Т. Однако даже в российских узлах ключевые элементы — иностранные. Например, в гиростабилизированной оптико-электронной системе наведения (МОЭС) от АО "НПК "СПП" вся внутренняя составляющая импортная.

Впрочем, винт изменяемого шага производит АО "НПП "Аэросила", а редуктор привода генератора — АО "Редуктор-ПМ", оба изготовителя базируются в РФ.

Какую угрозу несет "Орион"

"Орион" (также известен как "Иноходец") — это российский ударно-разведывательный БПЛА класса MALE (средневысотный, большой продолжительности полета), аналог турецкого Bayraktar TB2. Он предназначен для ведения воздушной разведки и нанесения ударов по наземным целям с помощью управляемых ракет и бомб.

Зависимость от импортных деталей — скорее слабое место военной промышленности РФ. Но сам факт того, что агрессор продолжает получать доступ к западным технологиям в обход санкций, представляет опасность. Ранее Militarniy сообщал, что в сентябре 2025 года подразделение "Топот" 414-й бригады БпАК сбило российский "Орион" с помощью дрона-перехватчика.

