Російський дрон з американськими деталями: що знайшли всередині збитого БПЛА "Оріон" (фото)

Українські фахівці розібрали збитий ударно-розвідувальний безпілотник "Оріон". Виявилося, що попри російське походження планера, майже вся його внутрішня конструкція базується на іноземних запчастинах, переважно американського виробництва.

Розбір провели експерти Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Результати аналізу компонентів опублікували на офіційному сайті ГУР. Як пише militarniy.com, це черговий приклад залежності російського ВПК від західних технологій при створенні сучасних дронів.

З чого зроблений дрон

Незважаючи на заяви РФ про "повністю вітчизняну" розробку, внутрішнє компонування дрона — це, по суті, конструктор із зарубіжних деталей. Російські компоненти становлять лише незначну частину. Багато ключових елементів електроніки вироблено компаніями зі США.

Американські компоненти дрона "Оріон" Фото: https://war-sanctions.gur.gov.ua

Під час розбирання також було ідентифіковано транзистори від німецької Infineon Technologies, флеш-пам'ять і 32-бітний процесор зі Швейцарії, транзистор французького виробництва і фільтр лінії живлення постійного струму з Японії.

Російського виробництва в "Оріоні" виявилися сам планер (фюзеляж і загальна конструкція), який виробляє компанія АТ "Кронштадт", і авіаційний поршневий двигун АПД-115Т. Однак навіть у російських вузлах ключові елементи — іноземні. Наприклад, у гіростабілізованій оптико-електронній системі наведення (МОЕС) від АТ "НВК "СПП" уся внутрішня складова імпортна.

Утім, гвинт змінного кроку виробляє АТ "НВП "Аеросила", а редуктор приводу генератора — АТ "Редуктор-ПМ", обидва виробники базуються в РФ.

Яку загрозу несе "Оріон"

"Оріон" (також відомий як "Иноходец") — це російський ударно-розвідувальний БПЛА класу MALE (середньовисотний, великої тривалості польоту), аналог турецького Bayraktar TB2. Він призначений для ведення повітряної розвідки і нанесення ударів по наземних цілях за допомогою керованих ракет і бомб.

Залежність від імпортних деталей — швидше слабке місце військової промисловості РФ. Але сам факт того, що агресор продовжує отримувати доступ до західних технологій в обхід санкцій, становить небезпеку. Раніше Militarniy повідомляв, що у вересні 2025 року підрозділ "Топот" 414-ї бригади БпАК збив російський "Оріон" за допомогою дрона-перехоплювача.

Крім того, Фокус писав, що відомо про ворожі системи РЕБ типу "Штора". На фронтах в Україні фіксується поява засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) типу "Штора" на відео діапазоні FPV 6.2-7.2ГГц.