Экраны уже никогда не будут прежними: ученые изменили их до неузнаваемости (фото)

Дисплеи совсем без рамок остаются идеалом, к которому стремятся все производители. Пока что добиться такого эффекта не удавалось – но, похоже, новые технологии уже довольно близко подошли к решающему моменту.

За усовершенствование процесса резки дисплеев серьезно взялась немецкая компания Coherent, пишет notebookcheck.net. Для этого специалисты применяют лазеры с глубоким ультрафиолетовым излучением. Они надеются, что технологию удастся "прокачать" настолько, что в конце концов получится вырезать те самые экраны без рамок.

В последнее время рамки дисплеев действительно стали заметно тоньше, отмечает издание. Некоторые производители даже специально загибают края, чтобы создать хотя бы визуальный эффект безрамочного экрана. Но материал все равно ломается по краю, который затем скрывается рамкой. Такая мера предосторожности помогает защитить и сам дисплей: дело в том, что именно эти края являются уязвимыми, и дисплей со временем может начать расслаиваться как раз на этом месте.

Тизерное изображение дает понять, как будет выглядеть срез стекла сбоку при воздействии разного типа лазеров.

Поперечное сечение сбоку с результатом трех разных длин волн Фото: notebookcheck.com

Как видно на снимке, при использовании УФ-лазера с длиной волны 355 нм результат получается очень неровным, на границе раздела слои дисплея неравномерно разделены, и потому требуется рамка вокруг дисплея. При использовании 345 нм результат становится уже лучше, но этого все еще недостаточно для создания дисплея, полностью лишенного рамок.

Тут-то и могут пригодиться лазеры глубокого ультрафиолетового диапазона. Длина волны такого лазера составляет 266 нм, и это позволяет разделять дисплей настолько точно, что слои по краям практически не повреждаются. В результате получается дисплей без полей. Ожидается, что потери материала на границе составят менее одного пикселя. По данным компании Coherent, между пикселями уже имеется зазор шириной 50–60 микрометров, по которому и можно сделать надрез. Тем не менее, край надреза по-прежнему необходимо защищать.

В то же время, у производства дисплеев с использованием лазеров глубокого УФ-диапазона есть и свои недостатки. Главный минус заключается в том, что технологию пока нельзя запустить в массовое производство: доступные лазеры мощностью 10 Вт не позволяют быстро резать дисплеи, и от этого такая нарезка может обойтись слишком дорого. В компании Coherent рассчитывают, что скоро появятся лазеры мощностью 20 Вт, и тогда уже можно будет говорить о возможном массовом внедрении.

