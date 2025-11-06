Екрани вже ніколи не будуть колишніми: вчені змінили їх до невпізнання (фото)

Дисплеї зовсім без рамок залишаються ідеалом, до якого прагнуть усі виробники. Поки що домогтися такого ефекту не вдавалося — але, схоже, нові технології вже досить близько підійшли до вирішального моменту.

За вдосконалення процесу різання дисплеїв серйозно взялася німецька компанія Coherent, пише notebookcheck.net. Для цього фахівці застосовують лазери з глибоким ультрафіолетовим випромінюванням. Вони сподіваються, що технологію вдасться "прокачати" настільки, що врешті-решт вийде вирізати ті самі екрани без рамок.

Останнім часом рамки дисплеїв дійсно стали помітно тоншими, зазначає видання. Деякі виробники навіть спеціально загинають краї, щоб створити хоча б візуальний ефект безрамкового екрану. Але матеріал все одно ламається по краю, який потім приховується рамкою. Такий запобіжний захід допомагає захистити і сам дисплей: річ у тім, що саме ці краї є вразливими, і дисплей з часом може почати розшаровуватися саме на цьому місці.

Тизерне зображення дає зрозуміти, який вигляд матиме зріз скла збоку при впливі різного типу лазерів.

Поперечний переріз збоку з результатом трьох різних довжин хвиль Фото: notebookcheck.com

Як видно на знімку, при використанні УФ-лазера з довжиною хвилі 355 нм результат виходить дуже нерівним, на кордоні розділу шари дисплея нерівномірно розділені, і тому потрібна рамка навколо дисплея. При використанні 345 нм результат стає вже кращим, але цього все ще недостатньо для створення дисплея, повністю позбавленого рамок.

Тут-то і можуть стати в пригоді лазери глибокого ультрафіолетового діапазону. Довжина хвилі такого лазера становить 266 нм, і це дає змогу розділяти дисплей настільки точно, що шари по краях практично не пошкоджуються. У результаті виходить дисплей без полів. Очікується, що втрати матеріалу на кордоні становитимуть менше одного пікселя. За даними компанії Coherent, між пікселями вже є зазор завширшки 50-60 мікрометрів, за яким і можна зробити надріз. Проте край надрізу, як і раніше, необхідно захищати.

Водночас у виробництва дисплеїв з використанням лазерів глибокого УФ-діапазону є і свої недоліки. Головний мінус полягає в тому, що технологію поки що не можна запустити в масове виробництво: доступні лазери потужністю 10 Вт не дають змоги швидко різати дисплеї, і через це таке нарізання може коштувати надто дорого. У компанії Coherent розраховують, що скоро з'являться лазери потужністю 20 Вт, і тоді вже можна буде говорити про можливе масове впровадження.

