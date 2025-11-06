Почему в смартфонах iPhone, Samsung и Google Pixel слабые батареи: ответ удивил

Пока китайские бренды выпускают смартфоны с аккумуляторами на 7000 мАч и выше, флагманы Apple, Samsung и Google продолжают довольствоваться скромными 5000 мАч. Причина кроется в международных правилах перевозки АКБ и нежелании инвестировать в более дорогие технологии.

В последнее время смартфоны вроде Xiaomi 17 Pro Max (7500 мАч) и RedMagic 11 Pro (8000 мАч) удивляют своими батареями. У многих возникает вопрос: почему признанные лидеры рынка отстают в этой гонке? Ответ оказался комплексным и не самым очевидным, пишет PhoneArena.

Предписания регуляторов

Один из главных факторов сдержанной политики инноваций — международное законодательство. Литий-ионные АКБ емкостью свыше 20 ватт-часов (что эквивалентно примерно 5400 мАч) классифицируются как "опасный груз 9 класса". Эти законы актуальны для ЕС и многих западных стран.

Для транспортировки элементов повышенной емкости требуются специальная упаковка, огромное количество сопроводительных документов и, как следствие, больше логистических расходов. Именно поэтому большинство мировых брендов стараются не превышать этот порог.

Как же тогда китайские компании, такие как OnePlus, Honor и Xiaomi, без препятствий продают по всему миру смартфоны на 7000 мАч и больше? Они используют хитрый трюк. Вместо одной большой батареи инженеры устанавливают два отдельных, физически разделенных аккумулятора меньшей емкости. Например, две ячейки по 3500 мАч.

Каждая из них по отдельности не превышает лимит в 20 ватт-часов, что позволяет классифицировать их как "маленькие литий-ионные батареи", избегая бюрократических и финансовых сложностей. Apple, Samsung и Google пока не спешат переходить на такую двухэлементную конструкцию, поскольку это требует дорогостоящей перестройки производственных линий.

Цена технологии

Производители из КНР активно внедряют новое поколение кремний-углеродных аккумуляторов. Кремний способен хранить в 10 раз больше энергии, чем графит, используемый в традиционных АКБ. Хотя применение чистого кремния пока невозможно из-за его сильного расширения при зарядке, даже небольшая его добавка значительно повышает плотность энергии.

Honor уже использует четвертое поколение этой технологии, а в модели OnePlus 15 содержание кремния в аноде достигает 15%. Это позволяет им умещать большую емкость в тот же объем.

Apple, Samsung и Google, вложившие миллиарды в традиционные производственные линии, не торопятся переходить на более дорогую и сложную кремний-углеродную технологию. Она требует новых материалов, оборудования и совершенно иного программного обеспечения для управления батареей. Учитывая печальный опыт Samsung с Note 7, южнокорейская компания теперь особенно осторожна с аккумуляторными экспериментами.

Что будет дальше

Эксперты считают, что "большая тройка" в конечном итоге перейдет на кремний-углеродные батареи, но это произойдет нескоро — ориентировочно в 2027-2030 годах. Причем рост емкости будет постепенным: сначала до 5500 мАч, затем до 6000 мАч. А китайские бренды, скорее всего, так и останутся лидерами в этой гонке, и в ближайшие годы мы увидим от них коммерческие смартфоны с элементами на 10 000 мАч.

