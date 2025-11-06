Чому в смартфонах iPhone, Samsung і Google Pixel слабкі батареї: відповідь здивувала

Поки китайські бренди випускають смартфони з акумуляторами на 7000 мАг і вище, флагмани Apple, Samsung і Google продовжують задовольнятися скромними 5000 мАг. Причина криється в міжнародних правилах перевезення АКБ і небажанні інвестувати в дорожчі технології.

Останнім часом смартфони на кшталт Xiaomi 17 Pro Max (7500 мАг) і RedMagic 11 Pro (8000 мАг) дивують своїми батареями. У багатьох виникає питання: чому визнані лідери ринку відстають у цих перегонах? Відповідь виявилася комплексною і не найочевиднішою, пише PhoneArena.

Приписи регуляторів

Один із головних чинників стриманої політики інновацій — міжнародне законодавство. Літій-іонні АКБ ємністю понад 20 ват-годин (що еквівалентно приблизно 5400 мАг) класифікуються як "небезпечний вантаж 9 класу". Ці закони актуальні для ЄС і багатьох західних країн.

Для транспортування елементів підвищеної ємності потрібні спеціальне пакування, величезна кількість супровідних документів і, як наслідок, більше логістичних витрат. Саме тому більшість світових брендів намагаються не перевищувати цей поріг.

Відео дня

Як же тоді китайські компанії, такі як OnePlus, Honor і Xiaomi, без перешкод продають по всьому світу смартфони на 7000 мАг і більше? Вони використовують хитрий трюк. Замість однієї великої батареї інженери встановлюють два окремі, фізично розділені акумулятори меншої ємності. Наприклад, два осередки по 3500 мАг.

Кожна з них окремо не перевищує ліміт у 20 ват-годин, що дає змогу класифікувати їх як "маленькі літій-іонні батареї", уникаючи бюрократичних і фінансових складнощів. Apple, Samsung і Google поки не поспішають переходити на таку двоелементну конструкцію, оскільки це вимагає дорогої перебудови виробничих ліній.

Акумулятор OnePlus 15 Фото: OnePlus

Ціна технології

Виробники з КНР активно впроваджують нове покоління кремній-вуглецевих акумуляторів. Кремній здатний зберігати в 10 разів більше енергії, ніж графіт, який використовується в традиційних АКБ. Хоча застосування чистого кремнію поки що неможливе через його сильне розширення під час заряджання, навіть невелика його добавка значно підвищує щільність енергії.

Honor вже використовує четверте покоління цієї технології, а в моделі OnePlus 15 вміст кремнію в аноді досягає 15%. Це дає їм змогу вміщати більшу ємність у той самий об'єм.

Apple, Samsung і Google, які вклали мільярди в традиційні виробничі лінії, не поспішають переходити на дорожчу і складнішу кремній-вуглецеву технологію. Вона вимагає нових матеріалів, обладнання та зовсім іншого програмного забезпечення для управління батареєю. З огляду на сумний досвід Samsung з Note 7, південнокорейська компанія тепер особливо обережна з акумуляторними експериментами.

Що буде далі

Експерти вважають, що "велика трійка" зрештою перейде на кремній-вуглецеві батареї, але це станеться нескоро — орієнтовно у 2027-2030 роках. Причому зростання ємності буде поступовим: спочатку до 5500 мАг, потім до 6000 мАг. А китайські бренди, найімовірніше, так і залишаться лідерами в цих перегонах, і найближчими роками ми побачимо від них комерційні смартфони з елементами на 10 000 мАг.

Раніше Фокус повідомляв, що випущено бюджетний Realme C85 з батареєю на 7000 мАг і великим екраном. Realme представила недорогу серію смартфонів C85. До неї увійшли C85 Pro (4G) і C85 5G. Головні фішки новинок — гігантська батарея, великі та яскраві дисплеї, а також посилений захист від води за стандартом IP69.