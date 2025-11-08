Защита солнечных панелей от плохой погоды: как подготовиться к граду и снегу

В холодные времена года могут участиться грады и снегопады, в том числе под влиянием глобального изменения климата. Владельцам солнечных панелей стоит озаботиться некоторыми мерами предосторожности на случай непогоды.

Недавние события в Австралии, где град размером 9 см уничтожил целые поля солнечных панелей, показали, насколько иногда уязвима "зеленая" энергетика. Страховые компании бьют тревогу, а инженеры предлагают новые технологические решения, пишет Renew Economy. Фокус дополняет материал стандартными рекомендациями по теме.

Что делать с градом

Многие современные солнечные панели уже обладают высокой устойчивостью к граду с завода, поскольку используют прочное закаленное стекло (3-4 мм) и проходят обязательную сертификацию по международным стандартам (например, IEC 61215). Однако в редких случаях град становится аномально крупным, выходя за рамки стандартных тестов. Ущерб от него может оказаться выше ожиданий., и страховым компаниям приходится покрывать убытки на сотни мегаватт уничтоженных мощностей.

Производители, такие как Trinasolar, уже выпускают усиленные модули, способные выдерживать удар града диаметром до 55 мм. Например, линейка Shield. Впрочем, подобные свойства можно поискать в заявленных спецификациях у разных брендов.

Еще существуют умные трекеры (для больших СЭС): специальное ПО умеет отслеживать приближение грозового фронта и заранее автоматически переводит панели в безопасный, почти вертикальный режим. В таком положении град скользит по поверхности, не нанося прямого удара. Как правило, это иногда применяют в промышленных электростанциях. Наконец, важно иметь страхование: если полис может покрывать повреждения от стихийных бедствий, такую услугу стоит предусмотреть.

Эксперты также предостерегают от самодельных методов защиты вроде накрывания панелей брезентом — это неэффективно и может привести к еще большим повреждениям из-за ветра. В целом, большинству потребителей стоит полагаться на заводскую прочность панелей, разработанных с учетом сильных погодных явлений.

Солнечные панели со снегом Фото: скриншот

Снег: угроза затенения и веса

Во время масштабных снегопадов укрытые осадками панели могут стать неэффективными из-за тени. Здесь помогут простые советы:

Правильный угол наклона: При установке панелей в снежных регионах рекомендуется выбирать больший угол наклона (30-45 градусов), чтобы снег легче соскальзывал под собственным весом.

Надежные крепления: Убедитесь, что ваша система креплений рассчитана на максимальную снеговую нагрузку.

Естественное таяние: В большинстве случаев можно просто подождать. Темная поверхность панелей нагревается на солнце, и снег на них тает быстрее, чем на остальной крыше.

Аккуратная очистка: Если выработка критична, снег можно аккуратно убрать. Используйте для этого только щетки с мягким ворсом или резиновые скребки на длинной ручке. Категорически запрещено использовать металлические лопаты, горячую воду или химикаты — это может повредить защитное покрытие панелей.

Раньше Фокус подробнее писал о том, что происходит с солнечными панелями зимой. Эксперты рассказали, как солнечные батареи работают зимой и как можно максимизировать производство солнечной энергии круглый год.