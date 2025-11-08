Захист сонячних панелей від поганої погоди: як підготуватися до граду та снігу

У холодні пори року можуть почастішати гради і снігопади, зокрема під впливом глобальної зміни клімату. Власникам сонячних панелей варто потурбуватися деякими запобіжними заходами на випадок негоди.

Нещодавні події в Австралії, де град розміром 9 см знищив цілі поля сонячних панелей, показали, наскільки іноді вразлива "зелена" енергетика. Страхові компанії б'ють на сполох, а інженери пропонують нові технологічні рішення, пише Renew Economy. Фокус доповнює матеріал стандартними рекомендаціями по темі.

Що робити з градом

Багато сучасних сонячних панелей вже мають високу стійкість до граду з заводу, оскільки використовують міцне загартоване скло (3-4 мм) і проходять обов'язкову сертифікацію за міжнародними стандартами (наприклад, IEC 61215). Однак у рідкісних випадках град стає аномально великим, виходячи за рамки стандартних тестів. Збиток від нього може виявитися вищим за очікування, і страховим компаніям доводиться покривати збитки на сотні мегават знищених потужностей.

Виробники, такі як Trinasolar, уже випускають посилені модулі, здатні витримувати удар граду діаметром до 55 мм. Наприклад, лінійка Shield. Втім, подібні властивості можна пошукати в заявлених специфікаціях у різних брендів.

Ще існують розумні трекери (для великих СЕС): спеціальне ПЗ вміє відстежувати наближення грозового фронту і заздалегідь автоматично переводить панелі в безпечний, майже вертикальний режим. У такому положенні град ковзає по поверхні, не завдаючи прямого удару. Як правило, це іноді застосовують у промислових електростанціях. Нарешті, важливо мати страхування: якщо поліс може покривати пошкодження від стихійних лих, таку послугу варто передбачити.

Експерти також застерігають від саморобних методів захисту на кшталт накривання панелей брезентом — це неефективно і може призвести до ще більших пошкоджень через вітер. Загалом, більшості споживачів варто покладатися на заводську міцність панелей, розроблених з урахуванням сильних погодних явищ.

Сонячні панелі зі снігом Фото: скриншот

Сніг: загроза затінення і ваги

Під час масштабних снігопадів укриті опадами панелі можуть стати неефективними через тінь. Тут допоможуть прості поради:

Правильний кут нахилу: Під час встановлення панелей у снігових регіонах рекомендується вибирати більший кут нахилу (30-45 градусів), щоб сніг легше зісковзував під власною вагою.

Надійні кріплення: Переконайтеся, що ваша система кріплень розрахована на максимальне снігове навантаження.

Природне танення: У більшості випадків можна просто почекати. Темна поверхня панелей нагрівається на сонці, і сніг на них тане швидше, ніж на решті даху.

Акуратне очищення: Якщо вироблення критичне, сніг можна акуратно прибрати. Використовуйте для цього тільки щітки з м'яким ворсом або гумові скребки на довгій ручці. Категорично заборонено використовувати металеві лопати, гарячу воду або хімікати — це може пошкодити захисне покриття панелей.

Раніше Фокус докладніше писав про те, що відбувається з сонячними панелями взимку. Експерти розповіли, як сонячні батареї працюють взимку і як можна максимізувати виробництво сонячної енергії цілий рік.