Топ-5 смартфонов с самыми необычными дизайнами: таких вы еще не видели (фото, видео)

Сегодня уникальные смартфоны выпускаются редко, но некоторые бренды все же решаются на эксперименты. От прозрачных корпусов до встроенных вентиляторов — рассказываем о пяти оригинальных гаджетах 2025 года.

Эксперты Android Headlines рассказали о самых ярких и самобытных моделях на рынке телефонов.

Nothing Phone (3a)

Главная фишка — прозрачное оформление задней панели и фирменная светодиодная подсветка Glyph. Эти световые полосы можно настроить для разных уведомлений и паттернов свечения. Кроме того, в новом поколении задняя панель сделана из стекла, а не из пластика, что добавляет премиальности.

Nothing Phone (3a) и Phone (3а) Pro Фото: gsmarena.com

В остальном это хорошо сбалансированный "середняк": 6,77-дюймовый AMOLED-экран 120 Гц, чип Snapdragon 7s Gen 3, тройная камера с основным сенсором на 50 Мп и батарея на 5000 мАч. Все же ключевым фактором привлекательности смартфонов Nothing остается дизайн, даже если он не рассчитан на максимально широкую аудиторию.

Huawei Mate XTs Ultimate Design

Самый передовой складной аппарат компании. Он может трансформироваться из 6,4-дюймового телефона в 7,9-дюймовый двухэкранный гаджет или в целый планшет на 10,2 дюйма. При этом в самом тонком месте его толщина составляет всего 3,6 мм. Для этого Huawei разработала сложнейший шарнир из сверхпрочной стали и многослойный композитный экран, который на 30% устойчивее к ударам.

Huawei Mate XTs Ultimate Design Фото: YouTube

Помимо прорывной конструкции, смартфон поддерживает стилус M-Pen 3, обладающий функциями пульта и лазерной указки. На месте и премиальные материалы отделки. Задняя панель имеет текстурированные узоры, а круглый блок камер украшен "алмазной" огранкой.

HMD Fusion

Это модульный гаджет, имеющий сменные задние панели Fusion Outfits. Они не только меняют внешний вид, но и добавляют новые функции. Например, можно установить крышку с кольцевой подсветкой для селфи или с дополнительной защитой для экстремальных условий.

HMD Fusion Фото: HMD

HMD также открыла исходный код этих панелей, позволив энтузиастам печатать на 3D-принтере собственные крышки и аксессуары. Кроме того, смартфон изначально спроектирован с упором на ремонтопригодность: пользователь может легко самостоятельно заменить экран или батарею. Стандартная версия поставляется с прозрачной крышкой, которая подчеркивает "индустриальный" и утилитарный дизайн устройства.

RedMagic 11 Pro

RedMagic 11 Pro — игровая новинка, впечатляющая не только технически, но и внешне. В "прозрачной" версии есть видимая система жидкостного охлаждения AquaCore, где можно наблюдать, как по контуру течет синий хладагент. Рядом с ней расположен мини-вентилятор, который вращается со скоростью до 24 000 об/мин. Имеется даже защита от воды IPX8.

Обзор дизайна и внутренней конструкции Red Magic 11 Pro

Другая важная особенность — дисплей без вырезов, возможный за счет подэкранной фронтальной камеры. А для удобства управления на боковой грани расположены сенсорные триггеры и физический переключатель для быстрого запуска игрового режима.

Nubia Z80 Ultra

В этом телефоне применяется своего рода ретро-футуризм. Крупный блок камер имеет красные обводки и металлическую подложку. А спецверсия Z80 Ultra оформлена в стиле работы Ван Гога "Звездная ночь".

Nubia Z80 Ultra Фото: Tech Advisor

Как и у RedMagic, здесь используется селфи-камера под дисплеем, что обеспечивает 6,85-дюймовый OLED-экран без вырезов. Также, поскольку это камерофон, установлен уникальный 35-мм объектив, который дает более естественную перспективу для портретов и уличной фотографии, чем стандартные 23-мм объективы в большинстве аналогов.

