Топ 5 смартфонів із найнезвичайнішими дизайнами: таких ви ще не бачили (фото, відео)

Сьогодні унікальні смартфони випускаються рідко, але деякі бренди все ж наважуються на експерименти. Від прозорих корпусів до вбудованих вентиляторів — розповідаємо про п'ять оригінальних гаджетів 2025 року.

Експерти Android Headlines розповіли про найяскравіші та найсамобутніші моделі на ринку телефонів.

Нічого Телефон (3а)

Головна фішка — прозоре оформлення задньої панелі і фірмове світлодіодне підсвічування Glyph. Ці світлові смуги можна налаштувати для різних повідомлень і патернів світіння. Крім того, в новому поколінні задня панель зроблена зі скла, а не з пластику, що додає преміальності.

Nothing Phone (3a) і Phone (3а) Pro Фото: gsmarena.com

В іншому це добре збалансований "середняк": 6,77-дюймовий AMOLED-екран 120 Гц, чип Snapdragon 7s Gen 3, потрійна камера з основним сенсором на 50 Мп і батарея на 5000 мАг. Все ж ключовим фактором привабливості смартфонів Nothing залишається дизайн, навіть якщо він не розрахований на максимально широку аудиторію.

Huawei Mate XTs Ultimate Design

Найбільш передовий складаний апарат компанії. Він може трансформуватися з 6,4-дюймового телефону в 7,9-дюймовий двоекранний гаджет або в цілий планшет на 10,2 дюйма. При цьому в найтоншому місці його товщина становить лише 3,6 мм. Для цього Huawei розробила надскладний шарнір із надміцної сталі та багатошаровий композитний екран, який на 30% стійкіший до ударів.

Huawei Mate XTs Ultimate Design Фото: YouTube

Крім проривної конструкції, смартфон підтримує стилус M-Pen 3, що має функції пульта і лазерної указки. На місці і преміальні матеріали оздоблення. Задня панель має текстуровані візерунки, а круглий блок камер прикрашений "алмазним" огранюванням.

HMD Fusion

Це модульний гаджет, що має змінні задні панелі Fusion Outfits. Вони не лише змінюють зовнішній вигляд, а й додають нові функції. Наприклад, можна встановити кришку з кільцевим підсвічуванням для селфі або з додатковим захистом для екстремальних умов.

HMD Fusion Фото: HMD

HMD також відкрила вихідний код цих панелей, дозволивши ентузіастам друкувати на 3D-принтері власні кришки та аксесуари. Крім того, смартфон від самого початку спроектований з акцентом на ремонтопридатність: користувач може легко самостійно замінити екран або батарею. Стандартна версія поставляється з прозорою кришкою, яка підкреслює "індустріальний" і утилітарний дизайн пристрою.

RedMagic 11 Pro

RedMagic 11 Pro — ігрова новинка, що вражає не тільки технічно, а й зовні. У "прозорій" версії є видима система рідинного охолодження AquaCore, де можна спостерігати, як по контуру тече синій холодоагент. Поруч із нею розташований міні-вентилятор, який обертається зі швидкістю до 24 000 об/хв. Є навіть захист від води IPX8.

Огляд дизайну та внутрішньої конструкції Red Magic 11 Pro

Інша важлива особливість — дисплей без вирізів, можливий за рахунок підекранної фронтальної камери. А для зручності управління на бічній грані розташовані сенсорні тригери і фізичний перемикач для швидкого запуску ігрового режиму.

Nubia Z80 Ultra

У цьому телефоні застосовується свого роду ретро-футуризм. Великий блок камер має червоні обведення і металеву підкладку. А спецверсія Z80 Ultra оформлена в стилі роботи Ван Гога "Зоряна ніч".

Nubia Z80 Ultra Фото: Tech Advisor

Як і в RedMagic, тут використовується селфі-камера під дисплеєм, що забезпечує 6,85-дюймовий OLED-екран без вирізів. Також, оскільки це камерофон, встановлений унікальний 35-мм об'єктив, який дає більш природну перспективу для портретів і вуличної фотографії, ніж стандартні 23-мм об'єктиви в більшості аналогів.

