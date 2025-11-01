Не тільки iPhone і Samsung: названо найкращі смартфони для зйомки у 2025 році (фото)

Коли йдеться про камерофон, всі відразу думають про iPhone 17 або Galaxy S25. Ці смартфони роблять чудові знімки — але тільки на цих розкручених моделях вибір не закінчується.

Колись iPhone був улюбленим смартфоном фотографів старої школи, згадує techradar.com. Але часи змінюються, і на лідерські позиції Apple наступає вже не лише Samsung, а й молодші амбітні бренди. Видання пропонує власний список найкращих камерофонів, які можна купити у 2025 році.

iPhone 17 Pro Max

Це все ще найкращий камерофон загалом. Окрім чудових камер, він пропонує ще й доволі довгий час автономної роботи (а це важливо для фотографів). Знімки виходять чіткими, реалістичними та насиченими.

Смартфон iPhone 17 Pro Max Фото: Future

Якщо захочете зняти відео, то моделі iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max теж однозначно стануть у пригоді. Жоден інший смартфон не знімає відео так плавно від початку до кінця, без затримок і пропусків кадрів, зазначають експерти.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Цю модель називають найкращим вибором для тих, хто просуває свій контент. Galaxy S25 Ultra ідеально підійде, наприклад, для блогерів, адже він однаково якісно знімає і природу, і інтер'єр, і їжу в ресторані (у додатку "Камера" від Samsung є навіть спеціальний режим "Їжа").

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: TechRadar

iPhone — це вибір для тих, хто цінує точність, але якщо ви хочете справити враження, то беріть Galaxy S25 Ultra, радять фахівці.

OnePlus 13

Китайський OnePlus довго йшов до успіху і навіть співпрацював з компанією Hasselblad, щоб домогтися професійної якості фотографій на своїх смартфонах. І це вдалося — на камерах OnePlus 13 прекрасно виглядають і селфі, і пейзажі, і портретні знімки.

Смартфон OnePlus 13 Фото: Tech Advisor

Але на досягнутому не стали зупинятися — OnePlus поліпшив ще й зйомку в динаміці. Фірмова технологія дає змогу одночасно робити знімки з короткою і довгою витримкою, а потім об'єднувати їх.

Google Pixel 10 Pro XL

Цей телефон потрапив до списку завдяки найкращій камері зі штучним інтелектом. Пристрої Google взагалі славляться своїми камерами, а тут помічник на базі ШІ Camera Coach просто вивів смартфон на новий рівень.

Смартфон Google Pixel 10 Pro XL Фото: The Guardian

Експерти особливо відзначають те, як грамотно тут використовується ШІ. Він не робить фальшиві знімки і не вносить неправдоподібні поліпшення (чим часто грішать інструменти ШІ для фото), а дійсно допомагає користувачеві прокачати скіли фотографа.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Це найкращий складаний камерофон. Взагалі-то камера не вважається сильною стороною складних моделей, але Galaxy Z Fold 7 кидає виклик стереотипам.

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: androidauthority.com

Завдяки великій основній камері, цей смартфон може послужити ще й чудовим планшетом для фотозйомки. По суті, це і є камера-планшет, і, знімаючи з відкритим Fold 7, ви отримаєте неймовірно чіткі та детальні фотографії.

Google Pixel 9a

Ця модель заслуговує на окрему згадку як найкращий бюджетний камерофон. Тут теж є чудові інструменти для редагування фотографій на базі ШІ, а знімки за фактом виглядають нітрохи не гірше, ніж на преміальних моделях.

Смартфон Google Pixel 9a Фото: phonearena.com

Єдине, що не дуже сподобалося експертам, — це дизайн смартфона: дехто вважав його недостатньо стильним порівняно з торішнім Pixel 9. Але до якості фото це в будь-якому разі не має стосунку.

