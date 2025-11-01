Не только iPhone и Samsung: названы лучшие смартфоны для съемки в 2025 году (фото)

Когда речь о камерофоне, все сразу думают про iPhone 17 или Galaxy S25. Эти смартфоны делают отличные снимки – но только на этих раскрученных моделях выбор не заканчивается.

Когда-то iPhone был любимым смартфоном фотографов старой школы, вспоминает techradar.com. Но времена меняются, и на лидерские позиции Apple наступает уже не только Samsung, но и более молодые амбициозные бренды. Издание предлагает собственный список лучших камерофонов, которые можно купить в 2025 году.

iPhone 17 Pro Max

Это все еще лучший камерофон в целом. Кроме отличных камер, он предлагает еще и довольно долгое время автономной работы (а это важно для фотографов). Снимки получаются четкими, реалистичными и насыщенными.

Смартфон iPhone 17 Pro Max Фото: Future

Если захотите снять видео, то модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max тоже однозначно пригодятся. Ни один другой смартфон не снимает видео так плавно от начала до конца, без задержек и пропусков кадров, отмечают эксперты.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Эту модель называют лучшим выбором для тех, кто продвигает свой контент. Galaxy S25 Ultra идеально подойдет, например, для блогеров, ведь он одинаково качественно снимает и природу, и интерьер, и еду в ресторане (в приложении "Камера" от Samsung есть даже специальный режим "Еда").

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: TechRadar

iPhone – это выбор для тех, кто ценит точность, но если вы хотите произвести впечатление, то берите Galaxy S25 Ultra, советуют специалисты.

OnePlus 13

Китайский OnePlus долго шел к успеху и даже сотрудничал с компанией Hasselblad, чтобы добиться профессионального качества фотографий на своих смартфонах. И это удалось – на камерах OnePlus 13 прекрасно выглядят и селфи, и пейзажи, и портретные снимки.

Смартфон OnePlus 13 Фото: Tech Advisor

Но на достигнутом не стали останавливаться – OnePlus улучшил еще и съемку в динамике. Фирменная технология позволяет одновременно делать снимки с короткой и длинной выдержкой, а затем объединять их.

Google Pixel 10 Pro XL

Этот телефон попал в список благодаря лучшей камере с искусственным интеллектом. Устройства Google вообще славятся своими камерами, а тут помощник на базе ИИ Camera Coach просто вывел смартфон на новый уровень.

Смартфон Google Pixel 10 Pro XL Фото: The Guardian

Эксперты особо отмечают то, как грамотно здесь используется ИИ. Он не делает фальшивые снимки и не вносит неправдоподобные улучшения (чем часто грешат инструменты ИИ для фото), а действительно помогает пользователю прокачать скиллы фотографа.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Это лучший складной камерофон. Вообще-то камера не считается сильной стороной складных моделей, но Galaxy Z Fold 7 бросает вызов стереотипам.

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: androidauthority.com

Благодаря большой основной камере, этот смартфон может послужить еще и отличным планшетом для фотосъемки. По сути, это и есть камера-планшет, и, снимая с открытым Fold 7, вы получите невероятно четкие и детальные фотографии.

Google Pixel 9a

Эта модель заслуживает отдельного упоминания как лучший бюджетный камерофон. Тут тоже есть отличные инструменты для редактирования фотографий на базе ИИ, а снимки по факту выглядят ничуть не хуже, чем на премиальных моделях.

Смартфон Google Pixel 9a Фото: phonearena.com

Единственное, что не очень понравилось экспертам, – это дизайн смартфона: некоторые посчитали его недостаточно стильным по сравнению с прошлогодним Pixel 9. Но к качеству фото это в любом случае не имеет отношения.

