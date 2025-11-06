Обновлен топ-10 самых мощных Android-смартфонов в мире: кто в лидерах (фото)

Эксперты AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных Android-гаджетов по итогам октября 2025 года. Все пять первых мест заняли устройства на базе чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Судя по всему, компания Qualcomm вновь создала передовой процессор, опережающий конкурентов. Игровой флагман RedMagic 11 Pro+ стал первым смартфоном в истории, который смог преодолеть отметку в 4 миллиона баллов в AnTuTu, пишет Gizchina.

Три лидера

Первое место с результатом в 4 132 403 балла занял Nubia Red Magic 11 Pro+. Его успех объясняется не только мощью самого чипа, но и продвинутой системой устранения тепла, которая включает жидкостное охлаждение, испарительную камеру и встроенный вентилятор, вращающийся со скоростью до 24 000 об/мин. Все это позволяет смартфону поддерживать максимальное быстродействие под длительной нагрузкой.

Відео дня

На второй строчке расположился OnePlus 15, набравший 4 031 998 баллов. Замыкает тройку лидеров доступный iQOO 15 с почти таким же показателем — 4 030 245 баллов. Несмотря на то, что эти смартфоны не имеют таких экстремальных систем охлаждения, как RedMagic, их цифры очень близки к лидеру. Это говорит о том, что Qualcomm серьезно поработала над энергоэффективностью и терморегуляцией новой платформы.

Октябрьский топ-10 самых мощных смартфонов по версии AnTuTu Фото: AnTuTu

Кто еще вошел в список

Вся первая пятерка осталась за моделями на Snapdragon 8 Elite Gen 5. Четвертое и пятое места заняли Honor Magic8 (4 028 333) и Magic8 Pro (4 027 702) соответственно.

Дебютный смартфон на конкурирующем чипе MediaTek Dimensity 9500 появляется лишь на шестой строчке — это vivo X300 Pro с результатом 4 010 619 баллов. Отставание, впрочем, небольшое, даже если статистически значимое. Остальные места в топ-10 распределились следующим образом:

realme GT8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5) — 3 915 526;

OPPO Find X9 (Dimensity 9500) — 3 814 196;

Redmi K90 Pro Max (Snapdragon 8 Elite Gen 5) — 3 797 111;

vivo X300 (Dimensity 9500) — 3 720 004.

Актуальный топ говорит об однозначной заявке Qualcomm на лидерство в этом поколении флагманских чипов. Хотя аппараты на основе Dimensity 9500 показывают конкурентоспособные баллы, им не удалось пробиться в топ-5. Это контрастирует с ситуацией прошлого года, когда чипы MediaTek часто опережали Snapdragon по термоэффективности.

Для пользователей эти цифры означают более плавный гейминг, мгновенный запуск приложений и в целом более холодные и стабильные смартфоны.

Раньше Фокус писал, почему в смартфонах iPhone, Samsung и Google Pixel слабые батареи. Пока китайские бренды выпускают смартфоны с аккумуляторами на 7000 мАч и выше, флагманы Apple, Samsung и Google продолжают довольствоваться скромными 5000 мАч. Причина кроется в международных правилах перевозки АКБ и нежелании инвестировать в более дорогие технологии.