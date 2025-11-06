Оновлено топ 10 найпотужніших Android-смартфонів у світі: хто в лідерах (фото)

Експерти AnTuTu опублікували рейтинг найпродуктивніших Android-гаджетів за підсумками жовтня 2025 року. Усі п'ять перших місць посіли пристрої на базі чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Судячи з усього, компанія Qualcomm знову створила передовий процесор, що випереджає конкурентів. Ігровий флагман RedMagic 11 Pro+ став першим смартфоном в історії, який зміг подолати позначку в 4 мільйони балів в AnTuTu, пише Gizchina.

Три лідери

Перше місце з результатом у 4 132 403 бали посів Nubia Red Magic 11 Pro+. Його успіх пояснюється не тільки потужністю самого чіпа, а й просунутою системою усунення тепла, яка містить рідинне охолодження, випарну камеру і вбудований вентилятор, що обертається зі швидкістю до 24 000 об/хв. Все це дозволяє смартфону підтримувати максимальну швидкодію під тривалим навантаженням.

Відео дня

На другій сходинці розташувався OnePlus 15, який набрав 4 031 998 балів. Замикає трійку лідерів доступний iQOO 15 з майже таким самим показником — 4 030 245 балів. Попри те, що ці смартфони не мають таких екстремальних систем охолодження, як RedMagic, їхні цифри дуже близькі до лідера. Це говорить про те, що Qualcomm серйозно попрацювала над енергоефективністю та терморегуляцією нової платформи.

Жовтневий топ-10 найпотужніших смартфонів за версією AnTuTu Фото: AnTuTu

Хто ще увійшов до списку

Уся перша п'ятірка залишилася за моделями на Snapdragon 8 Elite Gen 5. Четверте і п'яте місця посіли Honor Magic8 (4 028 333) і Magic8 Pro (4 027 702) відповідно.

Дебютний смартфон на конкуруючому чипі MediaTek Dimensity 9500 з'являється лише на шостому рядку — це vivo X300 Pro з результатом 4 010 619 балів. Відставання, втім, невелике, навіть якщо статистично значуще. Решта місць у топ-10 розподілилися таким чином:

realme GT8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5) — 3 915 526;

OPPO Find X9 (Dimensity 9500) — 3 814 196;

Redmi K90 Pro Max (Snapdragon 8 Elite Gen 5) — 3 797 111;

vivo X300 (Dimensity 9500) — 3 720 004.

Актуальний топ говорить про однозначну заявку Qualcomm на лідерство в цьому поколінні флагманських чипів. Хоча апарати на основі Dimensity 9500 показують конкурентоспроможні бали, їм не вдалося пробитися в топ-5. Це контрастує з ситуацією минулого року, коли чипи MediaTek часто випереджали Snapdragon за термоефективністю.

Для користувачів ці цифри означають більш плавний геймінг, миттєвий запуск застосунків і загалом більш холодні та стабільні смартфони.

Раніше Фокус писав, чому в смартфонах iPhone, Samsung і Google Pixel слабкі батареї. Поки китайські бренди випускають смартфони з акумуляторами на 7000 мАг і вище, флагмани Apple, Samsung і Google продовжують задовольнятися скромними 5000 мАг. Причина криється в міжнародних правилах перевезення АКБ і небажанні інвестувати в дорожчі технології.