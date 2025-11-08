Любой Android-смартфон заработает, как новый: помогут 4 простых шага (фото)

Замедление Android-гаджетов со временем не всегда связано с устареванием "железа". Есть несколько лайфхаков, способных вернуть системе былую скорость и отзывчивость.

Как пишет ZDNet, иногда причина кроется в заполненной памяти, программном "мусоре" и других нюансах. Вот нетрудные шаги для улучшения ситуации, актуальные для любого бренда мобильной техники.

Удалите ненужное ПО

С годами на телефоне накапливается немало приложений, которые вы давно не используете: сканеры QR-кодов (которые зачастую встроены в камеру), фоторедакторы, утилиты для продуктивности, игры и прочий софт, который вы почти не открываете. Конечно, в актуальных версиях ОС Android предусмотрен механизм снятия разрешений у неиспользуемых программ, что сокращает их активность в фоне. Тем не менее она не сводится к нулю, а телефон функционирует лучше, если свободно как минимум 20% накопителя.

Так что провести ревизию не помешает. Зайдите в "Настройки" → "Приложения" (либо пролистайте меню ПО) и удалите все, что больше не понадобится. Так частично освободятся ресурсы системы.

Очистите хранилище от лишних файлов

Помимо приложений, аппарат с годами забивается и другими файлами: давно скачанными документами, старыми скриншотами, дубликатами снимков и прочим неактуальным мусором. Что можно сделать:

Проверьте папку "Загрузки": Обычно именно здесь скапливается множество ненужных файлов. Зайдите в файловый менеджер и удалите их.

Обычно именно здесь скапливается множество ненужных файлов. Зайдите в файловый менеджер и удалите их. Выгрузите фото в облако: Перенесите свои старые фото и видео в облачное хранилище (например, Google Фото) или на внешний диск. Это не только освободит гигабайты памяти, но и создаст резервную копию ваших воспоминаний.

Перенесите свои старые фото и видео в облачное хранилище (например, Google Фото) или на внешний диск. Это не только освободит гигабайты памяти, но и создаст резервную копию ваших воспоминаний. Очистите кэш: Кэш — это временные файлы, которые приложения сохраняют для ускорения своей работы. Но со временем он может разрастись до огромных размеров. Зайдите в "Настройки" → "Хранилище" → "Приложения", выберите редко используемые программы и нажмите "Очистить кэш".

Установите все обновления

Этот шаг многие игнорируют, что может стать заметно, если автоматическое скачивание апдейтов не включено. Речь не только про приложения, но и операционную систему: патчи закрывают "дыры" в безопасности, зачастую содержат важные исправления ошибок и оптимизации, которые влияют на быстродействие.

В пункте "Настройки" → "Система" → "Обновление системы" (на разных гаджетах названия могут слегка отличаться) установите последнюю доступную версию Android. После этого откройте Google Play Store и обновите все установленные приложения. А чтобы не приходилось делать это вручную, включите автообновление через Wi-Fi в параметрах магазина Google Play.

Ускорьте анимации

Еще один лайфхак, который часто рекомендуют эксперты, скрыт в меню "Для разработчиков".

В разделе "Настройки" → "О телефоне" → "Сведения о ПО" семь раз быстро нажмите на "Номер сборки" либо "Версия MIUI". Затем зайдите в появившийся раздел "Параметры разработчика", найдите пункты "Анимация окон", "Анимация переходов" и "Длительность анимации" и для каждого из них установите значение 0,5x. Интерфейс станет менее плавным, но визуально все будет происходить вдвое быстрее.

