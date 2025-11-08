Будь-який Android-смартфон запрацює, як новий: допоможуть 4 простих кроки (фото)

Уповільнення Android-гаджетів з часом не завжди пов'язане із застаріванням "заліза". Є кілька лайфхаків, здатних повернути системі колишню швидкість і чуйність.

Як пише ZDNet, іноді причина криється в заповненій пам'яті, програмному "смітті" та інших нюансах. Ось неважкі кроки для поліпшення ситуації, актуальні для будь-якого бренду мобільної техніки.

Видаліть непотрібне ПЗ

З роками на телефоні накопичується чимало додатків, які ви давно не використовуєте: сканери QR-кодів (які часто вбудовані в камеру), фоторедактори, утиліти для продуктивності, ігри та інший софт, який ви майже не відкриваєте. Звичайно, в актуальних версіях ОС Android передбачено механізм зняття дозволів у невикористовуваних програм, що скорочує їхню активність у фоні. Проте вона не зводиться до нуля, а телефон функціонує краще, якщо вільно як мінімум 20% накопичувача.

Тож провести ревізію не завадить. Зайдіть у "Налаштування" → "Додатки" (або перегорніть меню ПЗ) і видаліть усе, що більше не знадобиться. Так частково звільняться ресурси системи.

Смартфон на базі ОС Android (ілюстративне фото) Фото: zdnet.com

Очистіть сховище від зайвих файлів

Крім додатків, апарат з роками забивається й іншими файлами: давно завантаженими документами, старими скріншотами, дублікатами знімків та іншим неактуальним сміттям. Що можна зробити:

Перевірте папку "Завантаження": Зазвичай саме тут накопичується безліч непотрібних файлів. Зайдіть у файловий менеджер і видаліть їх.

Зазвичай саме тут накопичується безліч непотрібних файлів. Зайдіть у файловий менеджер і видаліть їх. Вивантажте фото в хмару: Перенесіть свої старі фото і відео в хмарне сховище (наприклад, Google Фото) або на зовнішній диск. Це не тільки звільнить гігабайти пам'яті, а й створить резервну копію ваших спогадів.

Перенесіть свої старі фото і відео в хмарне сховище (наприклад, Google Фото) або на зовнішній диск. Це не тільки звільнить гігабайти пам'яті, а й створить резервну копію ваших спогадів. Очистіть кеш: Кеш — це тимчасові файли, які додатки зберігають для прискорення своєї роботи. Але з часом він може розростися до величезних розмірів. Зайдіть у "Налаштування" → "Сховище" → "Додатки", виберіть програми, що рідко використовуються, і натисніть "Очистити кеш".

Готове до встановлення оновлення ОС на смартфоні Samsung Фото: zdnet.com

Встановіть усі оновлення

Цей крок багато хто ігнорує, що може стати помітно, якщо автоматичне скачування апдейтів не ввімкнено. Мова не тільки про додатки, а й операційну систему: патчі закривають "дірки" в безпеці, часто містять важливі виправлення помилок і оптимізації, які впливають на швидкодію.

У пункті "Налаштування" → "Система" → "Оновлення системи" (на різних гаджетах назви можуть дещо відрізнятися) встановіть останню доступну версію Android. Після цього відкрийте Google Play Store і оновіть усі встановлені додатки. А щоб не доводилося робити це вручну, увімкніть автооновлення через Wi-Fi у параметрах магазину Google Play.

Налаштування анімацій ОС Android на прикладі Samsung Фото: makeuseof.com

Прискорте анімації

Ще один лайфхак, який часто рекомендують експерти, прихований у меню "Для розробників".

У розділі "Налаштування" → "Про телефон" → "Відомості про ПЗ" сім разів швидко натисніть на "Номер збірки" або "Версія MIUI". Потім зайдіть у розділ "Параметри розробника", знайдіть пункти "Анімація вікон", "Анімація переходів" і "Тривалість анімації" і для кожного з них встановіть значення 0,5x. Інтерфейс стане менш плавним, але візуально все відбуватиметься вдвічі швидше.

