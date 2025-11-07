Корейские ученые изобрели батарейку вдвое мощнее и легче аналогов: в чем ее секрет (фото)

Samsung получила престижную премию CES 2026 за лучшие инновации, представив новую батарейку формата 18650. Она эффективнее и компактнее существующих решений, а также быстро заряжается.

Батарея SDI 25U-Power — это прорыв в отрасли цилиндрических аккумуляторов. Такие АКБ применяются повсеместно: от повербанков и ноутбуков до инструментов и электрокаров. Разработка получила награду Best of Innovation в категории "Строительные и промышленные технологии", пишет Batteries News.

Техническая реализация

Новинка базируется на так называемой безвыводной технологии. В традиционных аккумуляторах для вывода тока используются тонкие металлические лепестки, приваренные к электродам. Эта конструкция обладает высоким внутренним сопротивлением, что ограничивает мощность и приводит к нагреву при быстрой зарядке.

В подразделении Samsung SDI впервые в мире внедрили решение без этих элементов в формате 18650 (18 мм в диаметре, 65 мм в высоту). Таким образом увеличивается площадь контакта для потока электронов, что кардинально снижает внутреннее сопротивление. В результате батарейка может отдавать вдвое большую мощность и гораздо меньше греется при сверхбыстрой зарядке.

Відео дня

Батарея Samsung, отмеченная наградой CES 2026 Фото: Samsung

Инженеры также использовали передовые материалы. Катод выполнен из сплава никель-кобальт-алюминий (NCA) с высокой емкостью, а анод — из запатентованного Samsung вещества. Сверхтонкое покрытие электродов дополнительно снижает сопротивление. Все это в совокупности дает впечатляющий результат: SDI 25U-Power способна выдавать такую же мощность, как и традиционные аналоги, но при этом она в два раза легче.

Безопасность на новом уровне

Отдельной награды CES удостоилась и спецификация безопасности Samsung SDI под названием No TP (No Thermal Propagation). Она предотвращает распространение огня на соседние ячейки в случае возгорания или повреждения одной из них. Это критически важно для защиты крупных аккумуляторных сборок, например, в электромобилях.

Раньше Фокус писал, что эта батарея из цинка работает даже под водой. Мексиканские ученые создали прототип цинк-воздушного аккумулятора, который продолжает работать даже после того, как его пробили гвоздем, подержали в огне и погрузили в воду. Такая батарея не только безопаснее литий-ионных аналогов, но и дешевле в производстве.