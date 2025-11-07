Корейські вчені винайшли батарейку вдвічі потужнішу і легшу за аналоги: у чому її секрет (фото)

Samsung отримала престижну премію CES 2026 за найкращі інновації, представивши нову батарейку формату 18650. Вона ефективніша і компактніша за наявні рішення, а також швидко заряджається.

Батарея SDI 25U-Power — це прорив у галузі циліндричних акумуляторів. Такі АКБ застосовуються повсюдно: від повербанків і ноутбуків до інструментів і електрокарів. Розробка отримала нагороду Best of Innovation в категорії "Будівельні та промислові технології", пише Batteries News.

Технічна реалізація

Новинка базується на так званій безвивідній технології. У традиційних акумуляторах для виведення струму використовуються тонкі металеві пелюстки, приварені до електродів. Ця конструкція має високий внутрішній опір, що обмежує потужність і призводить до нагрівання під час швидкої зарядки.

У підрозділі Samsung SDI вперше у світі впровадили рішення без цих елементів у форматі 18650 (18 мм у діаметрі, 65 мм у висоту). Таким чином збільшується площа контакту для потоку електронів, що кардинально знижує внутрішній опір. У результаті батарейка може віддавати вдвічі більшу потужність і набагато менше гріється під час надшвидкої зарядки.

Батарея Samsung, відзначена нагородою CES 2026 Фото: Samsung

Інженери також використовували передові матеріали. Катод виконаний зі сплаву нікель-кобальт-алюміній (NCA) з високою ємністю, а анод — із запатентованої Samsung речовини. Надтонке покриття електродів додатково знижує опір. Усе це в сукупності дає вражаючий результат: SDI 25U-Power здатна видавати таку саму потужність, як і традиційні аналоги, але при цьому вона вдвічі легша.

Безпека на новому рівні

Окремої нагороди CES удостоїлася і специфікація безпеки Samsung SDI під назвою No TP (No Thermal Propagation). Вона запобігає поширенню вогню на сусідні комірки в разі загоряння або пошкодження однієї з них. Це критично важливо для захисту великих акумуляторних збірок, наприклад, в електромобілях.

Окремої нагороди CES удостоїлася і специфікація безпеки Samsung SDI під назвою No TP (No Thermal Propagation). Вона запобігає поширенню вогню на сусідні комірки в разі загоряння або пошкодження однієї з них. Це критично важливо для захисту великих акумуляторних збірок, наприклад, в електромобілях.