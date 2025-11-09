Прорыв в безопасности электрокаров: создан корпус, делающий батарею легкой и прочной

Немецкие ученые показали новый тип корпуса для аккумуляторов электромобилей. Слои из алюминиевой пены не только защищают от ударов, но и могут сами регулировать температуру АКБ. Это делает ее надежнее и безопаснее.

Даже покрытие для батарей электрокаров — компонент, требующий сложной инженерии. Он должен быть ударопрочным, нейтрализовать толчок при аварии, защищать от коротких замыканий, перегрева, переохлаждения, коррозии, и при этом быть легким. Вариант от Фраунгоферского института станков и технологии штамповки (IWU) решает все эти задачи одновременно, пишет EV Engineering Online.

Улучшенный корпус представляет собой сэндвич-структуру: два прочных листа из алюминия, между которыми находится слой алюминиевой пены. Этот материал похож на застывшую металлическую губку — он очень легкий, но при этом обладает высокой прочностью и способностью поглощать энергию ударов.

"Мы все чаще используем переработанный материал для производства алюминиевой пены. Это не только значительно выгоднее с точки зрения затрат, но и существенно сокращает выбросы CO₂", — заявил доктор Томас Хипке, один из руководителей проекта.

Умное управление температурой

Главная инновация коснулась внутренней компоновки пены. Присутствуют две системы: каналы для циркуляции охлаждающей жидкости, которая будет эффективно отводить тепло от ячеек, а также пассивный терморегулятор. В пену можно "залить" специальный материал с фазовым переходом (PCM). Это вещество, которое поглощает или выделяет огромное количество тепла при переходе из твердого состояния в жидкое и обратно, практически не меняя при этом своей температуры. Зимой оно будет согревать батарею, а летом — охлаждать, поддерживая идеальный температурный режим без затрат энергии.

Практические плюсы

Такая многофункциональная конструкция корпуса дает огромные преимущества для электромобилей.

Безопасность: прочность и способность поглощать толчки извне обеспечивает устойчивость к авариям.

прочность и способность поглощать толчки извне обеспечивает устойчивость к авариям. Долговечность и мощность: интеллектуальный контроль температурой продлевает срок службы ячеек и позволяет им функционировать на более высоких мощностях без риска перегрева.

Увеличение запаса хода: легкий вес корпуса снижает общую массу автомобиля, что напрямую влияет на проезжамое расстояние.

легкий вес корпуса снижает общую массу автомобиля, что напрямую влияет на проезжамое расстояние. Снижение стоимости: переработанный алюминия и упрощенная конструкция (все системы интегрированы в один элемент) способны удешевить производство.

