Прорив у безпеці електрокарів: створено корпус, що робить батарею легкою і міцною

Німецькі вчені показали новий тип корпусу для акумуляторів електромобілів. Шари з алюмінієвої піни не тільки захищають від ударів, а й можуть самі регулювати температуру АКБ. Це робить її надійнішою і безпечнішою.

Навіть покриття для батарей електрокарів — компонент, що вимагає складної інженерії. Воно має бути ударостійким, нейтралізувати поштовх під час аварії, захищати від коротких замикань, перегріву, переохолодження, корозії, і при цьому бути легким. Варіант від Фраунгоферського інституту верстатів і технології штампування (IWU) вирішує всі ці завдання одночасно, пише EV Engineering Online.

Покращений корпус являє собою сендвіч-структуру: два міцні листи з алюмінію, між якими знаходиться шар алюмінієвої піни. Цей матеріал схожий на застиглу металеву губку — він дуже легкий, але при цьому має високу міцність і здатність поглинати енергію ударів.

"Ми все частіше використовуємо перероблений матеріал для виробництва алюмінієвої піни. Це не тільки значно вигідніше з погляду витрат, а й істотно скорочує викиди CO₂", — заявив доктор Томас Хіпке, один із керівників проєкту.

Розумне керування температурою

Головна інновація торкнулася внутрішнього компонування піни. Присутні дві системи: канали для циркуляції охолоджувальної рідини, яка ефективно відводитиме тепло від комірок, а також пасивний терморегулятор. У піну можна "залити" спеціальний матеріал із фазовим переходом (PCM). Це речовина, яка поглинає або виділяє величезну кількість тепла під час переходу з твердого стану в рідкий і назад, практично не змінюючи при цьому своєї температури. Взимку вона буде зігрівати батарею, а влітку — охолоджувати, підтримуючи ідеальний температурний режим без витрат енергії.

Практичні плюси

Така багатофункціональна конструкція корпусу дає величезні переваги для електромобілів.

Безпека: міцність і здатність поглинати поштовхи ззовні забезпечує стійкість до аварій.

міцність і здатність поглинати поштовхи ззовні забезпечує стійкість до аварій. Довговічність і потужність: інтелектуальний контроль температурою подовжує термін служби осередків і дає змогу їм функціонувати на більш високих потужностях без ризику перегріву.

інтелектуальний контроль температурою подовжує термін служби осередків і дає змогу їм функціонувати на більш високих потужностях без ризику перегріву. Збільшення запасу ходу: легка вага корпусу знижує загальну масу автомобіля, що безпосередньо впливає на проїжджу відстань.

легка вага корпусу знижує загальну масу автомобіля, що безпосередньо впливає на проїжджу відстань. Зниження вартості: перероблений алюміній і спрощена конструкція (всі системи інтегровані в один елемент) здатні здешевити виробництво.

